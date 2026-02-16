България

Горските хванаха бракониер, убивал диви кошути

Мъжът е криминално проявен

16 февруари 2026, 10:54
Горските хванаха бракониер, убивал диви кошути
Източник: iStock

М ъж на 32 години от град Мъглиж е задържан за 24 часа след сигнал за убити две кошути в горска територия в землището на град Твърдица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Откриха убит благороден елен в Държавно горско стопанство край Върбица

Сигналът е подаден на 14 февруари около 11:35 часа в дежурната част на Районното управление в Твърдица от Държавно горско стопанство – Твърдица. На място служители на горското стопанство са установили 32-годишния мъж, който е криминално проявен.

По случая е образувано досъдебно производство.

Хванаха прокурор да бракониерства край Приморско

Припомняме за случай с бракониерство, когато бяха убити две сърни в землището на сливенското село Бяла.

Източник: БТА,  Велина Василева    
Бракониерство Убити кошути Твърдица Мъглиж Задържан Горско стопанство МВР Сливен Досъдебно производство Криминално проявен Горска територия
