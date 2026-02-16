Любопитно

Християнството вече не е „европейско“: Голямата рокада, която промени картата на вярата

Докато в Европа и САЩ милиони обръщат гръб на църквата, в Субсахарска Африка се случва исторически бум

16 февруари 2026, 11:43
Християнството вече не е „европейско“: Голямата рокада, която промени картата на вярата
Източник: iStock/GettyImages

В продължение на близо две хилядолетия християнството се разпространява от малка еврейска секта в Източната Римска империя, за да се превърне в най-голямата религия в света. Имперската подкрепа през IV век, средновековните мисионерски мрежи в цяла Европа и по-късната евангелизация от колониалната епоха в Северна и Южна Америка, Африка и части от Азия непрекъснато разширяват обхвата му. До 2020 г. то все още представлява най-големия дял от човечеството - 28,8% от световното население, или около 2,3 милиарда души.

И все пак, най-новият демографски анализ от проекта Pew-Templeton Global Religious Futures показва по-тиха трансформация под това водещо господство. Християнството все още нараства в суров брой, но се свива пропорционално, губи последователи в десетки страни, докато се разраства бързо в други, и се измества географски далеч от историческата си европейска база към Субсахарска Африка.

Констатациите се основават на повече от 2700 преброявания и проучвания в 201 държави и територии, проследяващи религиозните промени между 2010 и 2020 г. и изследващи силите, които ги движат, особено моделите на плодовитост и религиозната „смяна“ - хората, които изоставят вярата си в зряла възраст.

От имперска религия до глобално мнозинство

Ранното разпространение на християнството се е основавало на пътуващи проповедници и сплотени общности, предлагащи социална подкрепа и обещание за всеобщо спасение.

Траекторията на нейното развитие се променя драстично, след като император Константин легализира вярата през 313 г. сл. Хр., а по-късно тя става римска държавна религия. Средновековни мисии я разпространяват из Европа, а от 15-ти век нататък европейската експанзия я изнася по целия свят.

Колониалните сили, Испания, Португалия, Великобритания, Франция и Белгия, често съчетавали териториално разширение с обръщане във вярата. Мисионери основавали училища и медицински служби, превеждали свещени писания и в някои региони използвали принудителни системи на данъчно облагане и закони, за да потискат местните религии. До модерната епоха християнството се е превърнало в глобална религия на мнозинството на множество континенти.

Това дълго разширяване обяснява съвременния му мащаб. Между 2010 и 2020 г. броят на християните все още се е увеличил със 122 милиона, от 2,1 милиарда на 2,3 милиарда, което е увеличение с 6%. Но световното население нараства по-бързо, а нехристияните се увеличават с 15%, което води до спад на дела на християнството от 31% на 28,8%, като всички християни са обединени в една категория, включително католици, православни християни и протестантски деноминации като баптисти, лутерани, англикани, методисти и петдесятници.

Географската промяна: Африка се издига, докато Европа запада

Най-поразителната промяна през десетилетието е географска, а не числена. Историческият център на тежестта на християнството, Европа, вече не е дом на най-голямото християнско население. Броят (или броят) на християните е намалял в два региона. В Европа християните са намалели до 505 милиона (намаление с 9%). В Северна Америка те са се свили до 238 милиона (намаление с 11%). Във всеки друг регион броят на християните е нараснал. Броят им се е увеличил най-много в Субсахарска Африка до 697 милиона (увеличение с 31%).

  • Субсахарска Африка: 697 милиона християни (увеличение с 31%)
  • Европа: 505 милиона (спад с 9%)
  • Северна Америка: 238 милиона (спад от 11%)

Към 2020 г. 31% от всички християни са живели в Субсахарска Африка, в сравнение с 22% в Европа. Латинска Америка и Карибите са представлявали 24% от християните в световен мащаб, а Северна Америка - 10%.

Делът на населението, което се идентифицира като християнско, също се промени:

  • Северна Америка: 63% (спад от 14 процентни пункта)
  • Европа: 67% (спад от 8 пункта)
  • Латинска Америка – Карибите: 85% (намаление с 5 пункта)
  • Субсахарска Африка: 62% (леко увеличение, по-малко от 1 пункт)

В регионите Азиатско-тихоокеанския регион и Близкия изток-Северна Африка християните останаха под 10% от населението, намалявайки с по-малко от един пункт.

Въпреки това, когато се измерва по отделни държави, а не по региони, Съединените щати все още имат най-голямото християнско население от всички отделни нации. Около 64% ​​от американците са се идентифицирали като християни през 2020 г., което е приблизително една десета от всички християни по света.

Където християнството е упаднало и единственото място, където е израснало

Значителна промяна (определена като промяна от поне пет процентни пункта) е настъпила в 41 страни, повече отколкото във всяка друга религия. Във всички с изключение на една християнството е намаляло.

Най-големите спадове:

  • Австралия: спад от 20 точки
  • Чили: изоставане с 18 точки
  • Уругвай: изостава с 16 точки
  • Съединени щати: спад от 14 пункта
  • Канада: спад от 14 пункта
  • Бенин: изостава с 5 точки

В няколко страни християнството губи статута си на мнозинство:

  • Обединено кралство: 49%
  • Австралия: 47%
  • Франция: 46%
  • Уругвай: 44%

Във всеки случай, религиозно необвързаните хора са достигнали 40% или повече от населението.

Мозамбик е единствената страна със значително увеличение, нараствайки с 5 пункта до 61%, след края на антирелигиозна правителствена кампания през 80-те години на миналия век.

Като цяло християните остават мнозинство в 120 държави и територии, в сравнение със 124 през 2010 г.

Механизмът: отказ от религията

Основният двигател на промяната не е само раждаемостта, но и смяната на религията.

Християните понесоха най-големите нетни загуби:

На всеки 1 човек, присъединил се към християнството, 3,1 са го напуснали.

Повечето не се присъединили към друга религия; те стават религиозно независими. Това движение обяснява както намаляващия дял на християнството, така и едновременния растеж на „неверниците“.

В световен мащаб смяната на религията показва ясна посока: повече хора изоставят религията си, отколкото приемат такава. Сред възрастните на възраст 18–54 години, 3,2 души изоставят религията си на всеки присъединил се.

Раждаемостта все още има значение, християните имат относително висока раждаемост, но преминаването към друга вяра я компенсира. За разлика от това, растежът на мюсюлманското население се дължи главно на младата възрастова структура и по-високата раждаемост, а не на обръщането във вярата.

Променящ се религиозен пейзаж

До 2020 г.:

  • Християни: 28,8% (2,3 милиарда)
  • Мюсюлмани: 25,6%
  • Без религиозна принадлежност: 24,2%
  • Хиндуисти: 14,9%
  • Будисти: 4,1%

В световен мащаб 75,8% от хората се идентифицират с религия, докато 24,2% не го правят.

Данните показват, че християнството остава най-голямата религия в света, но все по-концентрирано в Глобалния Юг и все повече повлияно от отцепването на Запада. През последния век то се разпространи по континентите; през последното десетилетие центърът му тихо се премести.

Източник: Times of India    
Християнство Демографски промени Религиозна смяна Географско преместване Субсахарска Африка Европа Колониална епоха Глобален Юг Pew-Templeton Религиозно необвързани
Последвайте ни
„Сбогом, приятелю“: Последните съобщения и минутите след разстрела в „Петрохан“

„Сбогом, приятелю“: Последните съобщения и минутите след разстрела в „Петрохан“

Обрат по делото „Евгения“: Отмениха доживотните присъди, оправдаха бащата

Обрат по делото „Евгения“: Отмениха доживотните присъди, оправдаха бащата

Огнен ад пред дома на кмета на Бистрица: Месеци след маскираните с бухалки, пламна имуществото му

Огнен ад пред дома на кмета на Бистрица: Месеци след маскираните с бухалки, пламна имуществото му

„Огнено кълбо“ в небето: Рядко пръстеновидно слънчево затъмнение преобразява деня на 17 февруари

„Огнено кълбо“ в небето: Рядко пръстеновидно слънчево затъмнение преобразява деня на 17 февруари

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването
Ексклузивно

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Преди 17 часа
Приключи Мюнхенската конференция по сигурността
Ексклузивно

Приключи Мюнхенската конференция по сигурността

Преди 13 часа
Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри
Ексклузивно

Изписаха Линдзи Вон от болница след тежката контузия на Олимпийските игри

Преди 17 часа
180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка
Ексклузивно

180 души евакуирани в Северна Македония след преливане на река Заяшка

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Алберт Попов

Коварна италианска писта поднесе неприятна изненада на Алберт Попов

България Преди 36 минути

Най-добрият ни скиор Алберт Попов отпадна в първия манш на гигантския слалом в Бормио. На пистата „Стелвио“ българинът не се справи с първата смяна на ритъма при лошо време и напусна надпреварата още в началото на своето спускане.

Снимката е илюстративна: Beechcraft A36

Семейство пилоти загина при самолетна катастрофа заради мръсно предно стъкло, кучето им оцеля

Свят Преди 44 минути

Докато опитните пилоти Рон и Барбара Тимерманс се опитвали да спасят малкия си самолет при аварийно кацане в Тексас, един фатален детайл се оказал съдбоносен. Как една техническа неизправност доведе до смъртта на авиационните експерти и как домашният им любимец се превърна в единствения оцелял от зловещия сблъсък?

<p>Като по времето&nbsp;на Студената война: Русия строи обекти до Финландия</p>

Русия укрепва ядрени и арктически позиции край границата с Финландия

Свят Преди 1 час

Разговорите за европейско ядрено възпиране са добре дошли, но засега не могат да заместят НАТО, каза министърът на отбраната на Финландия

Горските хванаха бракониер, убивал диви кошути

Горските хванаха бракониер, убивал диви кошути

България Преди 1 час

Мъжът е криминално проявен

<p>Европа и Америка &ndash; връзка на ръба без доверие</p>

Европа и Америка – връзка на ръба без доверие

Свят Преди 1 час

Европейски и американски лидери прекараха три дни, заявявайки ангажимент за сътрудничество и предлагайки да нанесат нов слой боя върху фасадата на трансатлантическите отношения. Но пукнатините все още се виждат

Битов скандал в Елена завърши с опит за убийство с брадва

Битов скандал в Елена завърши с опит за убийство с брадва

България Преди 1 час

Първоначално извършителят е задържан за срок до 24 часа

<p>Радев: Европа &quot;на две скорости&quot; ще отслаби конкурентоспособността</p>

Румен Радев: Европа "на две скорости" ще отслаби конкурентоспособността на ЕС

България Преди 1 час

По думите му ЕС може да просперира, когато икономическият успех на една държава член не остава изолиран, а преминава границите и стимулира общ растеж

<p>Новият вид &bdquo;обир&ldquo;: Как хакери се опитват да откраднат &bdquo;мозъка&ldquo; на Google Gemini</p>

Да откраднеш AI: Хакери искат да вземат Google Gemini

Технологии Преди 1 час

Възможно ли е да откраднеш мащабна AI платформа като Gemini? Според някои хакери - да, като Google казва, че от известно време се правят множество опити алгоритъмът да бъде манипулиран и накаран да предостави най-съкровените си тайни на външни лица

<p>Забраненият секс, милионите и една смърт в молитва - мистерията &bdquo;Петрохан&ldquo;</p>

Мистерията „Петрохан“: Забраненият секс, милионите и една смърт в молитва

България Преди 2 часа

Докато разследващите се опитват да подредят пъзела около смъртта на 15-годишния Алекс Макулев, открит в молитвена поза с куршум в главата в кемпера на самопровъзгласилия се за лама Иво Калушев, на повърхността изплуват детайли за живот, подчинен на строги изолационни правила и странни сексуални забрани

.

Синтия Ериво опроверга слухове за романс с Ариана Гранде

Любопитно Преди 2 часа

Близостта им по време на пресконференции накара някои фенове да поставят под въпрос връзката им

МВР разследва палежа на имуществото на кмета на Бистрица

МВР разследва палежа на имуществото на кмета на Бистрица

България Преди 2 часа

Около 1:30-1:40 ч. тази нощ е получен сигнал, автомобилът на кмета е изгорял, засегната е и входната врата на къщата, посочиха от МВР

<p>Украинска делегация отпътува за Женева за преговори с Русия и САЩ</p>

Украинска делегация отпътува за Женева за преговори с Русия и САЩ за край на войната

Свят Преди 2 часа

“Трябва да бъдат защитени интересите на Украйна”, подчертава Буданов

Банер "Върнете я у дома" за майката на Савана Гътри - Нанси е окачен в Тусон, Аризона

Савана Гътри с отчаян призив към похитителя на майка ѝ

Свят Преди 2 часа

<p>Две години от смъртта на Навални: Загадката около&nbsp; руския опозиционен лидер продължава</p>

Две години от смъртта на Алексей Навални: Загадката около руския опозиционен лидер продължава

Свят Преди 2 часа

В Москва хората могат да поднесат цветя на гроба му, но обществените митинги в Русия са забранени

Проливни дъждове затвориха пътя Велинград - Сърница, река наводни къщи

Проливни дъждове затвориха пътя Велинград - Сърница, река наводни къщи

България Преди 3 часа

Има ли наводнени къщи в района и какви са щетите

<p>На кого отдава почит църквата днес</p>

Честваме паметта на мъчениците Памфил, Порфирий

България Преди 3 часа

Светите Памфил, Порфирий и други християни с тях пострадали за вярата в Иисус Христос в град Кесария

Всичко от днес

От мрежата

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg
1

Знаете ли, че мравките разпространяват кокичетата

sinoptik.bg
1

Внимание! Предстои рязко зимно нахлуване

sinoptik.bg

Снежната принцеса от Троян: Лора Христова, която омагьоса Милано-Кортина 2026

Edna.bg

Седмичен хороскоп 16 - 22 февруари: Време за равносметка и подготовка за новото начало

Edna.bg

Обявиха програмата на България на турнира в Индонезия

Gong.bg

Валери Божинов с хеттрик навръх рождения си ден (снимки)

Gong.bg

Убийството на Евгения, открита мъртва в куфар: 20 години затвор за съпруга ѝ, баща му беше оневинен

Nova.bg

Полицай с 2,2 промила зад волана помете кола с 8-годишно дете и баща му

Nova.bg