Християнството вече не е „европейско“: Голямата рокада, която промени картата на вярата

В продължение на близо две хилядолетия християнството се разпространява от малка еврейска секта в Източната Римска империя, за да се превърне в най-голямата религия в света. Имперската подкрепа през IV век, средновековните мисионерски мрежи в цяла Европа и по-късната евангелизация от колониалната епоха в Северна и Южна Америка, Африка и части от Азия непрекъснато разширяват обхвата му. До 2020 г. то все още представлява най-големия дял от човечеството - 28,8% от световното население, или около 2,3 милиарда души.

И все пак, най-новият демографски анализ от проекта Pew-Templeton Global Religious Futures показва по-тиха трансформация под това водещо господство. Християнството все още нараства в суров брой, но се свива пропорционално, губи последователи в десетки страни, докато се разраства бързо в други, и се измества географски далеч от историческата си европейска база към Субсахарска Африка.

Констатациите се основават на повече от 2700 преброявания и проучвания в 201 държави и територии, проследяващи религиозните промени между 2010 и 2020 г. и изследващи силите, които ги движат, особено моделите на плодовитост и религиозната „смяна“ - хората, които изоставят вярата си в зряла възраст.

От имперска религия до глобално мнозинство

Ранното разпространение на християнството се е основавало на пътуващи проповедници и сплотени общности, предлагащи социална подкрепа и обещание за всеобщо спасение.

Траекторията на нейното развитие се променя драстично, след като император Константин легализира вярата през 313 г. сл. Хр., а по-късно тя става римска държавна религия. Средновековни мисии я разпространяват из Европа, а от 15-ти век нататък европейската експанзия я изнася по целия свят.

Колониалните сили, Испания, Португалия, Великобритания, Франция и Белгия, често съчетавали териториално разширение с обръщане във вярата. Мисионери основавали училища и медицински служби, превеждали свещени писания и в някои региони използвали принудителни системи на данъчно облагане и закони, за да потискат местните религии. До модерната епоха християнството се е превърнало в глобална религия на мнозинството на множество континенти.

Това дълго разширяване обяснява съвременния му мащаб. Между 2010 и 2020 г. броят на християните все още се е увеличил със 122 милиона, от 2,1 милиарда на 2,3 милиарда, което е увеличение с 6%. Но световното население нараства по-бързо, а нехристияните се увеличават с 15%, което води до спад на дела на християнството от 31% на 28,8%, като всички християни са обединени в една категория, включително католици, православни християни и протестантски деноминации като баптисти, лутерани, англикани, методисти и петдесятници.

Географската промяна: Африка се издига, докато Европа запада

Най-поразителната промяна през десетилетието е географска, а не числена. Историческият център на тежестта на християнството, Европа, вече не е дом на най-голямото християнско население. Броят (или броят) на християните е намалял в два региона. В Европа християните са намалели до 505 милиона (намаление с 9%). В Северна Америка те са се свили до 238 милиона (намаление с 11%). Във всеки друг регион броят на християните е нараснал. Броят им се е увеличил най-много в Субсахарска Африка до 697 милиона (увеличение с 31%).

Субсахарска Африка: 697 милиона християни (увеличение с 31%)

Европа: 505 милиона (спад с 9%)

Северна Америка: 238 милиона (спад от 11%)

Към 2020 г. 31% от всички християни са живели в Субсахарска Африка, в сравнение с 22% в Европа. Латинска Америка и Карибите са представлявали 24% от християните в световен мащаб, а Северна Америка - 10%.

Делът на населението, което се идентифицира като християнско, също се промени:

Северна Америка: 63% (спад от 14 процентни пункта)

Европа: 67% (спад от 8 пункта)

Латинска Америка – Карибите: 85% (намаление с 5 пункта)

Субсахарска Африка: 62% (леко увеличение, по-малко от 1 пункт)

В регионите Азиатско-тихоокеанския регион и Близкия изток-Северна Африка християните останаха под 10% от населението, намалявайки с по-малко от един пункт.

Въпреки това, когато се измерва по отделни държави, а не по региони, Съединените щати все още имат най-голямото християнско население от всички отделни нации. Около 64% ​​от американците са се идентифицирали като християни през 2020 г., което е приблизително една десета от всички християни по света.

Където християнството е упаднало и единственото място, където е израснало

Значителна промяна (определена като промяна от поне пет процентни пункта) е настъпила в 41 страни, повече отколкото във всяка друга религия. Във всички с изключение на една християнството е намаляло.

Най-големите спадове:

Австралия: спад от 20 точки

Чили: изоставане с 18 точки

Уругвай: изостава с 16 точки

Съединени щати: спад от 14 пункта

Канада: спад от 14 пункта

Бенин: изостава с 5 точки

В няколко страни християнството губи статута си на мнозинство:

Обединено кралство: 49%

Австралия: 47%

Франция: 46%

Уругвай: 44%

Във всеки случай, религиозно необвързаните хора са достигнали 40% или повече от населението.

Мозамбик е единствената страна със значително увеличение, нараствайки с 5 пункта до 61%, след края на антирелигиозна правителствена кампания през 80-те години на миналия век.

Като цяло християните остават мнозинство в 120 държави и територии, в сравнение със 124 през 2010 г.

Механизмът: отказ от религията

Основният двигател на промяната не е само раждаемостта, но и смяната на религията.

Християните понесоха най-големите нетни загуби:

На всеки 1 човек, присъединил се към християнството, 3,1 са го напуснали.

Повечето не се присъединили към друга религия; те стават религиозно независими. Това движение обяснява както намаляващия дял на християнството, така и едновременния растеж на „неверниците“.

В световен мащаб смяната на религията показва ясна посока: повече хора изоставят религията си, отколкото приемат такава. Сред възрастните на възраст 18–54 години, 3,2 души изоставят религията си на всеки присъединил се.

Раждаемостта все още има значение, християните имат относително висока раждаемост, но преминаването към друга вяра я компенсира. За разлика от това, растежът на мюсюлманското население се дължи главно на младата възрастова структура и по-високата раждаемост, а не на обръщането във вярата.

Променящ се религиозен пейзаж

До 2020 г.:

Християни: 28,8% (2,3 милиарда)

Мюсюлмани: 25,6%

Без религиозна принадлежност: 24,2%

Хиндуисти: 14,9%

Будисти: 4,1%

В световен мащаб 75,8% от хората се идентифицират с религия, докато 24,2% не го правят.

Данните показват, че християнството остава най-голямата религия в света, но все по-концентрирано в Глобалния Юг и все повече повлияно от отцепването на Запада. През последния век то се разпространи по континентите; през последното десетилетие центърът му тихо се премести.