Семейство пилоти загина при самолетна катастрофа заради мръсно предно стъкло, кучето им оцеля

О бичан пилот от Флорида и съпругата му загинаха при катастрофа с малкия им самолет в Тексас. Причината за инцидента е замърсено предно стъкло, но малкото им куче по чудо оцеля при трагичната катастрофа.

Рон и Барбара Тимерманс загинаха в сряда вечерта, след като техният самолет Beechcraft A36 се закачи в електропровод близо до Браунсбъро около 17:30 ч. и рухна на земята в близост до редица жилищни сгради.

Ron and Barbara Timmermans Death and Obituary: Orlando-Based Aviation Professionals Ron and Barbara Timmermans Die in Tragic Flight Accidenthttps://t.co/m4jvy3w6bZ pic.twitter.com/F8t9z4FE2l — xclusive updates (@DanielWink39913) February 13, 2026

Двойката тъкмо била съобщила по радиото, че се подготвя за аварийно кацане. Самолетът ударил жиците точно в момента, в който се опитвали да се приземи.

Според доклада на Федералната авиационна администрация (FAA), като причина за опита за аварийно кацане е посочено „масло, покриващо предното стъкло“.

Малкото домашно куче на двойката, което е летяло на борда с тях, по чудо се е измъкнало от останките невредимо. То е било прибрано от съседи, живеещи близо до летището, които чули катастрофата пред къщата си.

Pilot couple killed in plane crash caused by dirty windshield — but their dog survives https://t.co/UFF2QJK88Q pic.twitter.com/4sNlza5a68 — New York Post (@nypost) February 15, 2026

„Кучето беше живо, затова един от съседите го взе, за да се погрижи за него“, разказва Мери Ан Шоулдърс пред местната медия KLTV. „Беше просто шумно, чуваше се как металът се огъва и мачка.“

„Видях жената, но не я познах. Помислих, че може да е някой от нашите съседи, но не беше“, добавя тя.

Шокиращи снимки показват самолета на семейство Тимерманс забит с носа в земята на тихата улица, с опашка, сочеща към небето.

Двойката е притежавала авиационен бизнес в района на Орландо, а Рон е бил специалист в летателното обучение. Колеги, които са летели с него през годините, споделят, че той ще липсва изключително много.

„Рон беше важна част от обучението на стотици пилоти през годините. Той е направил стотици часове интервюта с хора от авиационната индустрия“, споделят от Авиационната мрежа на Флорида.

Според официалните власти кучето ще бъде осиновено от оцелелите роднини на семейство Тимерманс.