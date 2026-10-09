Фрегатата „Верни“ отново се отправи към атакуваните кораби в Черно море

Фрегатата „Верни“ отново се отправи към мястото на атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

Девет сирийски моряци остават в неизвестност след потъването на единия кораб.

Сирия поиска независимо и прозрачно разследване.

Шестима сирийци са били на потъналия кораб край България

Фрегатата "Верни" от състава на българските Военноморски сили се е отправила към района, където два търговски кораба бяха атакувани с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната. Фрегата за втори път се отправя към мястото на инцидента, първият е бил в четврътък, 8 октомври.

Два кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове в Черно море през нощта на 6 октомври. Ден след атаката се състоя заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, като членовете настояха за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите на два кораба в Черно море. Министърът на външните работи Велислава Петрова каза в четвъртък, че е важно да се получи необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства кой точно е причинителят, коментира министърът.

Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два кораба в Черно море

Единият кораб, плаващ под флага на Того, потъна. Вторият атакуван кораб получи поражения, а на борда му възникна пожар. Екипажът на втория кораб беше евакуиран. От моряците на потъналия кораб обаче няма следа. Директорът на "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителната агенция "Морска администрация" Румен Николов съобщи в сряда, че няма открити моряци от потъналия кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена.

Висш представител съобщи за Франс прес, че девет сирийски моряци все още се смятат за изчезнали след потъването във вторник на товарен кораб в Черно море. Сирия е отправила искане към Международната морска организация и към морските власти в България да "проведат независимо и прозрачно разследване, за да установят обстоятелствата около инцидента и да изяснят причините, довели до прекратяването на операциите по издирване и спасяване".