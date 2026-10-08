МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад атаката в Черно море

България още няма потвърждение, че Русия стои зад атаката в Черно море.

България ще извика руския посланик при доказателства за руска атака.

Украйна твърди, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.

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Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова. "Ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, че ще се случи", каза министърът пред журналисти преди началото на Международната министерска конференция по Коридор 8.

При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителната агенция "Морска администрация" Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналия кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена.

Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства кой точно е причинителят, коментира министърът.

На въпрос имало ли е контакт с Украйна, Велислава Петрова отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и Министерствата на отбраната. Колегите, които работят по случая, са в постоянен контакт със своите от украинска страна, но това, което е нямало, е потвърждение от наша страна, че атаката е руска, както се твърдеше. Те поддържат контакт с всички страни, които могат да имат някаква информация – както с Румъния, така и с Украйна, обясни външният министър.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза в деня на атаката, че е уточнен целият обем от данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Установено е, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове, заяви украинският държавен глава, цитиран от Укринформ.

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Коридор 8 е стратегически проект за нас, каза още Велислава Петрова.

От много години е приоритетен, но не винаги по него се работи с достатъчно ниво на активност, което е необходимо. Срещата е възможност да поддържаме политическия импулс, да видим докъде са стигнали съответните проекти и отсечки от него и да спрем да мислим за него само като малки проекти, а като един голям коридор, който трябва да бъде завършен, допълни министърът.

Другата година ни предстои да сме домакин на форум на свързаност. Там фокусът е върху средния коридор. Когато този коридор стигне до България, трябва да започне да ни свързва с останалите страни от Европа и Западни Балкани. Коридор 8 е именно тази връзка, която може да имаме със страните от Западни Балкани, заяви Петрова.

Външният министър посочи, че е важно да се мисли за Коридор 8 в пълнота, защото той има възможност както за железопътна свързаност, така и за енергийна и военна мобилност. Работи се в посока на това да се спазят сроковете, мисля, че до 2032 г., каза Петрова и добави, че от страна на България политическата воля я има.