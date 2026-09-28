Кола беше затисната между тролей и камион при катастрофа в София

К атастрофа е станала на столичния булевард „Иван Гешов“, в района срещу Центъра по хигиена. Лек автомобил е попаднал между тролейбус и камион и е смачкан при сблъсъка.
Заради инцидента движението по натоварения участък е спряно, като се е образувало сериозно задръстване. Колоната от автомобили започва още от разклона за кв. „Красна поляна“ в посока бул. „България“.
- Втора катастрофа в задръстването
По първоначална информация в образувалото се задръстване е станала и втора верижна катастрофа.
Инцидентът е в района преди тунела на бул. „Иван Гешов“ и бул. „Цар Борис III“. По предварителни данни причината за втория сблъсък е несъобразена скорост.
Към момента няма официална информация пострадали.
Шофьорите, които преминават през района, трябва да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на органите на реда.