Кола беше затисната между тролей и камион при катастрофа в София

К атастрофа е станала на столичния булевард „Иван Гешов“, в района срещу Центъра по хигиена. Лек автомобил е попаднал между тролейбус и камион и е смачкан при сблъсъка.

Източник: БГНЕС

Заради инцидента движението по натоварения участък е спряно, като се е образувало сериозно задръстване. Колоната от автомобили започва още от разклона за кв. „Красна поляна“ в посока бул. „България“.

Втора катастрофа в задръстването

По първоначална информация в образувалото се задръстване е станала и втора верижна катастрофа.

Инцидентът е в района преди тунела на бул. „Иван Гешов“ и бул. „Цар Борис III“. По предварителни данни причината за втория сблъсък е несъобразена скорост.

Източник: БГНЕС

Към момента няма официална информация пострадали.

Шофьорите, които преминават през района, трябва да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на органите на реда.