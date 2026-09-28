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Опасната заблуда за стареенето: Как да се предпазим от една тиха, но фатална болест

Клинично класифицирана като „тиха болест“, остеопорозата се развива без болка или физически предупреждения, докато костната плътност намалява. Често първият признак за наличието ѝ е фрактура, причинена от незначително падане или дори при извършване на рутинна дейност

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 септември 2026, 14:02
Опасната заблуда за стареенето: Как да се предпазим от една тиха, но фатална болест
Източник: istock/GuliverImages

О стеопорозата често се отхвърля като неизбежна част от процеса на стареене, но това е опасно погрешно схващане. В действителност, това метаболитно костно заболяване е предотвратимо, а пренебрегването му може да доведе до сериозни и дори фатални последици.

Клинично класифицирана като „тиха болест“, остеопорозата се развива без болка или физически предупреждения, докато костната плътност намалява. Често първият признак за наличието ѝ е фрактура, причинена от незначително падане или дори при извършване на рутинна дейност. Според анализи, цитирани в New York Post, смъртността след фрактура на тазобедрената става при по-възрастни хора може да достигне близо 30% в рамките на една година.

Развенчаване на мита: Кой е наистина изложен на риск?

Въпреки че жените в постменопауза са сред най-рисковите групи, мъжете също могат да развият заболяването. Според д-р Сюзан Цвайг, ендокринолог в NYU Langone Health, други значими рискови фактори включват предишна „крехка фрактура“ - счупване, причинено от лека травма. Хората с нисък индекс на телесна маса (ИТМ), ниско телесно тегло или тези, които са претърпели значителна загуба на тегло, също са изложени на повишен риск.

Фамилната анамнеза е друг ключов фактор, особено когато става въпрос за фрактури на тазобедрената става. Наличието на родител с такава фрактура може значително да увеличи риска от подобни травми, се посочва в анализа.

Скрити фактори: Болести и медикаменти, които увреждат костите

Редица ендокринни заболявания, като хипертиреоидизъм, могат да повлияят на здравето на костите. Намаляващите нива на естроген при жените по време на менопаузата са добре известен рисков фактор, но ниските нива на тестостерон при мъжете също допринасят за загубата на костна маса. Състояния като синдром на Кушинг, ревматоиден артрит и други възпалителни заболявания също увеличават риска.

Някои медикаменти също оказват влияние. Лекарства, които потискат естрогена или тестостерона, използвани при лечението на рак на гърдата и простатата, както и някои медикаменти против гърчове, могат да допринесат за загубата на костна маса. Това налага пациентите, подложени на такова лечение, да следят внимателно здравето на костите си.

Ролята на начина на живот: Хранене и движение

Факторите, свързани с начина на живот, също играят съществена роля. Тютюнопушенето и прекомерната консумация на алкохол могат да увеличат риска от загуба на костна маса. Недостатъчното хранене, включително небалансирана диета, бедна на калций, витамин D и протеини, подкопава здравето на костите.

Възрастните обикновено се нуждаят от около 1000 до 1200 милиграма калций на ден, който може да се набави от млечни продукти и обогатени храни. Заседналият начин на живот е друг рисков фактор. Редовните упражнения с тежести (бързо ходене, туризъм, бягане) и силовите тренировки са от решаващо значение за поддържането и укрепването на костите.

Основната цел е да се изгради възможно най-голяма костна маса в ранните години от живота и да се поддържа възможно най-дълго. Въпреки че известна загуба на костна маса е нормална част от стареенето, здравословните навици могат да помогнат за запазването на костната якост и да намалят риска от фрактури по-късно в живота.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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