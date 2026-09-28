Русия обяви $20 милиона за главата му: Легендарният майор „Маджар“ отвори вратите на тайния си бункер

Украинските Сили за безпилотни системи, командвани от майор Роберт „Маджар“ Бровди, съставляват 2,5% от армията, но според автора им се приписва около една трета от руските жертви за последната година.

Ключова част от модела е системата „Делта“, която обединява дронове, сензори и огневи средства в обща мрежа и позволява бързо децентрализирано вземане на решения; огромните масиви от бойни данни се използват за подобряване на оръжията и тактиките.

Бровди вижда украинския подход като „екосистема“ от евтини дронове, данни, бързи иновации и цивилни специалисти и смята, че САЩ и Европа трябва да променят традиционните си военни структури, за да се адаптират към новия тип война.

Unmanned Systems Forces Commander Robert Brovdi, call sign Magyar, confirmed that Russian Maj. Gen. Anton Grunis was killed in Russian-occupied Donetsk Oblasthttps://t.co/IZX88VIFhF — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) September 16, 2026

Дълбоко в бункер на бюрото на майор Роберт „Маджар“ Бровди стои устройство, наподобяващо будилник. На него е изписан броят на руснаците, убити от неговите войници през деня: 302, когато разговорът ни започва следобед. „Когато си тръгвате, числото ще е по-голямо“, казва той. Силите за безпилотни системи, които той командва от юни 2025 г., съставляват 2,5% от украинските въоръжени сили, но им се приписва приблизително една трета от всички руски жертви през последната година. Това пише Джилиан Кей Мелчиор в статия за The Wall Street Journal .

Руснаците имат повече войници, по-силна икономика и предимство в производството на оръжия. И все пак „малката съвременна украинска армия побеждава старата съветска система, която съществуваше в Украйна“, казва 51-годишният майор Бровди. „Като включи цивилни в структурата на армията“, Украйна е направила своите въоръжени сили по-гъвкави. Преди войната майор Бровди е бил успешен международен търговец на зърно, а сега прилага „бизнес ориентиран подход“, превръщайки „рала в мечове“. Той твърди, че войната е „въпрос на математика, правилно планиране, добро използване на силите“ и изразходване на „възможно най-малък бюджет“.

Западните армии не са толкова закостенели, колкото е била съветската армия, но бюрократичната закостенялост възпрепятства бързината, ефективността, гъвкавостта и иновациите. Как се отразява това? Иран води асиметрична война, а демонстрацията на огромна американска военна мощ не е достатъчна за възстановяване на свободното корабоплаване в Ормузкия проток. Европа изглежда не може да спре подозрителни дронове да кръжат около чувствителни военни обекти и критична инфраструктура. Миналия месец Германия не успя да засече дрон с експлозиви на летището в Лайпциг, но извади късмет, тъй като детонаторът не е сработил. Украински оператори на дронове многократно са надделявали над войници от НАТО, включително американски, по време на военни учения, пише Мелчиор.

Нещо фундаментално се е променило по отношение на заплахата и това изисква институционални промени в западните армии. „В Украйна се усъвършенства една симфония, а на нашите партньори ние преподаваме нотите“, казва майор Бровди. „Бихме могли да им дадем симфонията, но те не биха могли да я оценят, защото търсят най-добрия дрон.“ Най-добрият дрон днес ще бъде остарял още преди да слезе от мудните производствени линии на Запада, посочва авторът.

Вместо това, съветва той, „задачата е да се изгради екосистема“, в която евтини и достатъчно добри дронове, наред с други средства, могат да бъдат използвани ефективно. Той ми показа как изглежда тази екосистема, като ми позволи да посетя командния център на „Птиците на Маджар“, подразделение, което под негово ръководство се разраства от малка група от териториалната отбрана до 414-а отделна бригада за безпилотни системи.

Заради огромната си смъртоносна ефективност майор Бровди и хората му са мишена за руснаците. Силите за безпилотни системи твърдят, че Кремъл е разпространил чрез постсъветски криминални мрежи информация за награда от 20 милиона долара за сведения за местонахождението на майор Бровди. Руските съдилища са го осъдили задочно по обвинения в тероризъм, свързани с украински военни операции, и са му наложили присъда от десетилетия затвор. Затова организацията на посещението ми е сложна.

Украйна и Русия: Войната с безпилотни летателни системи

От мен се изискваше да изключа услугите за местоположение на телефона си и да го поставя в самолетен режим. След това той беше прибран в калъф на Фарадей, който блокира Wi-Fi, клетъчните, Bluetooth и GPS сигналите. Екипът на майор Бровди ме откара до местата за срещи в автомобил със затъмнени стъкла, за да не се вижда маршрутът към тайните местонахождения някъде в Югоизточна Украйна. Членовете на Силите за безпилотни системи на Бровди също предприемат подобни мерки за прикрито придвижване из страната, пише Джилиан Кей Мелчиор.

Руснаците са убили 79 мъже и жени от „Птиците на Маджар“ от началото на войната, а имената им са изписани на стената при входа на командния център. Майор Бровди изчислява отмъщението си с калкулатор: към деня на интервюто Силите за безпилотни системи са убили или ранили 656 руснаци за всеки един от техните загинали, а той казва: „Не мисля, че този обменен курс е достатъчно добър.“ След този мрачен коридор попадате в комплекс, който прилича на кръстоска между команден център на НАСА и космополитна художествена галерия, чиито стени са украсени с произведения от личната колекция на майор Бровди, включително картини на украинските художници Анатолий Криволап и Мария Примаченко, обяснява Мелчиор.

Тук се открива поглед от птичи полет към фронта, който вече не представлява една-единствена линия, а зона с ширина от 30 до 35 мили, известна като „зона на поражение“, където малки групи руски и украински войници са разпръснати сред терена и се сражават с дронове, като превземат и защитават позиции. Както разузнавателните, така и ударните дронове предават видео в реално време. Позовавайки се на украинското военно разузнаване, вестник „Таймс“ от Лондон съобщи този месец, че средната продължителност на живота на руски войник, пристигнал на бойното поле в Украйна, е между 20 и 30 минути. На път съм да видя защо, разказва тя.

Системата за управление на бойното поле на Украйна, известна като „Делта“, „напълно интегрира всеки един дрон, всеки сензор и всяка огнева платформа в една-единствена мрежа“, заяви пред сенатската комисия по въоръжените сили през май тогавашният министър на армията на САЩ Дан Дрискол. В цяла Украйна това единно работно пространство за бойни действия се използва от стратегическото до тактическото ниво, а понякога дори на ниво рота. За разлика от това, предупреди Дрискол законодателите, „нашите софтуерни системи са разделени, изолирани и неефективни срещу съвременните заплахи“.

Сред многото си функции „Делта“ позволява на операторите на дронове да отбелязват върху карта, подобна на Google Maps, всичко забележително, което виждат по маршрута си, включително вражески войници или превозни средства. Това задейства сигнал до намиращите се наблизо подразделения, които могат да реагират подобно на шофьори на Uber, когато в системата постъпи заявка за превоз. Майор Бровди определя насоките, но изчислява, че делегира 90% от бойните решения, което позволява на войниците му да действат бързо въз основа на получената информация, без да искат разрешение, посочва Мелчиор.

„Когато засечем врага, това всъщност е краят на врага“, казва човекът, който ме придружава в командния център. За кратко спираме до група монитори. На един от екраните дрон, летящ на голяма височина, предава картина от поле. Движение: самотен руски войник. Друг екран показва гледната точка на нисколетящ дрон, който се приближава към него. Руснакът тича около едно дърво, после навлиза в гъста трева, но не може да се скрие. От въздушната гледна точка виждам облаче дим. Повече няма движение, обяснява тя.

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Първото подразделение, което реагира и успешно елиминира целта, получава електронни точки, които могат да бъдат разменяни за оръжия на управляван от държавата пазар, но без видеозапис, доказващ удара, операцията не се счита за успешна. Независимо от изхода след всяка мисия Силите за безпилотни системи изготвят цифров отчет, който разглежда 10 ключови показателя, включително местоположението, условията, датата, часа и резултата от операцията; целта; дрона, експлозива или другите средства, използвани при удара; както и пилота и всички други участвали военнослужещи, посочва Джилиан Кей Мелчиор.

Украинците използват „Делта“ и допълващи приложения и за подобряване на ситуационната осведоменост и защита на собствените си войници. В командния център оперативните офицери следят случващото се в реално време, поддържат постоянна комуникация с хората на фронта и ги предупреждават за движения на противника или промени в условията наблизо. Съществуват и подробни исторически данни за бойното поле. Налага се да евакуирате ранен украински войник или да проникнете във вражеска позиция? Може да се окаже, че въпреки седмица с безоблачно лятно време малък район край езеро редовно е обвит в гъста мъгла между 5 и 8 часа сутринта, което осигурява прикритие от вражеското разузнаване, обяснява авторката.

Военните по света отдавна се борят с изкривените стимули за фалшифициране на реалната ситуация на бойното поле. Ако преувеличите заплахата от врага, може да получите повече ресурси; ако прикриете провалите си, избягвате отговорността. Но видео, аудио, сензорни и радарни данни и друга информация се записват в „Делта“ по децентрализиран начин, а потребителите на всички нива във военната йерархия могат да видят доказателствата в основата на данните. Това гарантира достоверна картина на бойното поле.

„Данните са стратегически ресурс на войната“, казва майор Бровди. Той започва да ги събира педантично през 2022 г., когато е командир на подразделение от териториалната отбрана. Днес само „Птиците на Маджар“ записват между 10 и 12 терабайта дневно, еквивалент на близо 20 години записан звук или повече от три милиона песни. В национален мащаб „Делта“ записва всеки ден петабайти (квадрилиони байтове). На корпоративен език цялата тази информация може да бъде използвана за вземане на решения, а Силите за безпилотни системи използват инструменти, включително вътрешно разработена затворена система с изкуствен интелект, за да я обработват бързо.

Видях показатели, подобни на тези в бизнеса, които показват кои марки и модели дронове могат най-добре да унищожат конкретни руски цели при най-благоприятно съотношение между разходи и резултат. Силите за безпилотни системи и други части на украинската армия използват информацията от бойното поле за научноизследователска и развойна дейност, свързвайки производителите на оръжия с фронтовата линия. Бързата и точна обратна връзка ускорява иновациите, като количествено показва кое работи и кое не, казва Джилиан Кей Мелчиор. „Който пръв успее да достигне следващия Рубикон, има предимството“, казва майор Бровди.

Иновациите на бойното поле, които преобразяват войната в Украйна

Когато интервюто ни приключва, дигиталният брояч на бюрото на Бровди показва 343 убити руснаци, 41 са били убити от началото на разговора ни, посочва Джилиан Кей Мелчиор.

Други части на украинските въоръжени сили използват сходен подход за нанасяне на удари по руската логистика и изолиране на руските войници на фронта, намаляване на украинските загуби, осуетяване на руските настъпления и прехващане на дронове, наред с други ключови функции. Интелигентното използване на „Делта“ и свързаните с нея платформи, способността за бърз анализ и използване на данните, личната инициатива и децентрализирането на вземането на решения, способността за бързо изобретяване или усъвършенстване на оръжия, както и бързата и точна обратна връзка от фронта, това са част от характеристиките на екосистемата, която позволява постижения, непропорционални на размера на Украйна.

Майор Бровди казва, че изравняването на капацитета с този на противника е „абсолютният минимум“, необходим за запазване на конкурентоспособността спрямо враг. „Ако наистина искате да намалите дори възможността за нападение, трябва значително да превъзхождате техните способности.“

Лошата новина, според него, е, че „това, което е известно на Русия, е известно изцяло и на нейните партньори“, включително Китай, Иран и Северна Корея. Терористи и хора, склонни към нападения като тези в училищата, също следят случващото се, а търговски дронове могат да бъдат купени свободно и самоделно модифицирани така, че да убиват. Но покупката на търговски дрон „дори няма да задейства сигнал в главата на полицая“ или „да предизвика същата реакция като огнестрелно оръжие“, отбелязва Бровди.

Интервюто ни се провежда през същата седмица, в която се навършва 25-ата годишнина от атентатите от 11 септември, които са ранен пример за асиметрична война, посочва Джилиан Кей Мелчиор. „Америка вече знае как един инцидент може да преобърне всичко с главата надолу“, казва майор Бровди. „Не искам да се случи нещо подобно с дронове, но това е неизбежно. Трябва да се подготвим за това“, казва майор Бровди.

Силите за безпилотни системи могат да послужат като модел, докато САЩ и Европа се опитват да наваксат. „Да преквалифицирате старите военнослужещи е много по-трудно, отколкото да привлечете тези нови 2,5% от армията измежду цивилното население“, казва майор Бровди. Той предлага да бъдат привличани хора с креативност и инициативност, които не са обременени от традиционното военно мислене. Тези специални сили могат да действат като „сили за бързо реагиране при всякакви предизвикателства, които възникват, докато общата армия все още се обучава“.