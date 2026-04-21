Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

21 април 2026, 13:32
Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив
Киселова: Борислав Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове

Киселова: Борислав Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове
БСП без държавна субсидия: Какво е бъдещето на „Позитано“ 20 след изборния срив

БСП без държавна субсидия: Какво е бъдещето на „Позитано“ 20 след изборния срив
Парите на партиите след изборите: Рекордна субсидия за победителите и исторически финансов крах за БСП

Парите на партиите след изборите: Рекордна субсидия за победителите и исторически финансов крах за БСП
Борисов: Народът си избра вожд, ГЕРБ ще бъде конструктивна опозиция

Борисов: Народът си избра вожд, ГЕРБ ще бъде конструктивна опозиция
ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите на 19 април бяха проведени прозрачно и ефективно

Служебният министър на финансите Георги Клисурски продължава практиката да отчита постигнатите резултати от работата си откакто пое поста като през втория месец от Министерството на финансите отчитат осем постигнати резултата. Това става известно от съобщение на финансовото министерство.

Министерство на финансите публикува над 7 хиляди обществени поръчки на стойност 30 млрд. евро

  • Обнародван е удължителният закон за бюджета, благодарение на което държавата успешно извършва всички необходими разплащания от 1 април насам.
  • Подадено е искането за четвъртото плащане от 900 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост.
  • Над 125 млн. евро са осигурени за пакета от мерки, който правителството предвиди за справяне с повишените цени на горивата - 20 евро месечна помощ за физическите лица с ниски доходи, подпомагане на транспортния бранш, подкрепа за земеделските производители и енергийна помощ за бизнеса. 
  • Контролът на цените е затегнат - близо 1000 бензиностанции в цялата страна са проверени от НАП.
  • 180 млн. евро са разплатени по Общинската инвестиционна програма за 494 проекта на 179 общини като допълнителни 98 млн. евро са одобрени от служебното правителство за разплащане чрез Българската банка за развитие по 304 проекта на 88 общини.
  • Отворена беше информация за близо 7000 активни обществени поръчки в бюджетните организации на стойност 30,7 млрд. евро, допълват от МФ.
  • Международната кредитна агенция "Фич" (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна валута BBB+ със стабилна перспектива, посочват от Министерството на финансите.

Финансовият министър: Компенсация за тока на бизнеса би била добра мярка

Георги Клисурски пое поста служебен министър на финансите на 19 февруари тази година от тогавашния министър Теменужка Петкова. По време на церемонията той посочи, че има три основни приоритета в рамките на служебното правителство - обезпечаване финансово на изборите, удължаване на закона за бюджета и справедливо разпределяне на средствата, предвидени за общините.

За първия месец управление министър Клисурски и ръководеното от него ведомство отчетоха други осем постигнати резултата.

Източник: БТА/Анелия Цветкова    
Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Трагичната съдба на Естер Джоунс – жената, вдъхновила легендарната Бети Буп

Стокообменът между България и Турция достига рекордните 9 млрд. евро

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

БАБХ иззе над 1,5 т пилешко месо без документи на „Капитан Андреево“

Делян Пеевски: ДПС продължава последователно да работи за хората

