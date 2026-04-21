Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

Служебният министър на финансите Георги Клисурски продължава практиката да отчита постигнатите резултати от работата си откакто пое поста като през втория месец от Министерството на финансите отчитат осем постигнати резултата. Това става известно от съобщение на финансовото министерство.

Министерство на финансите публикува над 7 хиляди обществени поръчки на стойност 30 млрд. евро

Обнародван е удължителният закон за бюджета, благодарение на което държавата успешно извършва всички необходими разплащания от 1 април насам.

Подадено е искането за четвъртото плащане от 900 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Над 125 млн. евро са осигурени за пакета от мерки, който правителството предвиди за справяне с повишените цени на горивата - 20 евро месечна помощ за физическите лица с ниски доходи, подпомагане на транспортния бранш, подкрепа за земеделските производители и енергийна помощ за бизнеса.

Контролът на цените е затегнат - близо 1000 бензиностанции в цялата страна са проверени от НАП.

180 млн. евро са разплатени по Общинската инвестиционна програма за 494 проекта на 179 общини като допълнителни 98 млн. евро са одобрени от служебното правителство за разплащане чрез Българската банка за развитие по 304 проекта на 88 общини.

Отворена беше информация за близо 7000 активни обществени поръчки в бюджетните организации на стойност 30,7 млрд. евро, допълват от МФ.

Международната кредитна агенция "Фич" (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния рейтинг на страната в чуждестранна валута BBB+ със стабилна перспектива, посочват от Министерството на финансите.

Георги Клисурски пое поста служебен министър на финансите на 19 февруари тази година от тогавашния министър Теменужка Петкова. По време на церемонията той посочи, че има три основни приоритета в рамките на служебното правителство - обезпечаване финансово на изборите, удължаване на закона за бюджета и справедливо разпределяне на средствата, предвидени за общините.

За първия месец управление министър Клисурски и ръководеното от него ведомство отчетоха други осем постигнати резултата.