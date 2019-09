К ристалина Георгиева има необикновено ясен спомен къде и кога открива първата си банкова сметка.

Годината е 1987, Георгиева е на 34 години и току що е пристигнала като научен сътрудник в Лондонското училище по икономика от родната си България, тогава под комунистическо управление.

На ъгъла на университета се намирала банка, в която е депозирала стипендията си от 361 паунда и 21 британски лири, които бе донесла със себе си от България.

"Всичко беше толкова ново и различно от това, което бях преживявала преди", казва Георгиева 30 години по-късно.

Изключителният старт на Кристалина Георгиева в капиталистическата финансова система не й попречи да започне кариера в предните редици на създаването на икономическа политика, обхващайки Вашингтон и Брюксел.

Сега тя е готова да управлява световния кредитор, пише в анализ Financial Times.

