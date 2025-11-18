България

Оранжев код за силен дъжд и бури в 8 области в сряда

18 ноември 2025, 13:56
В сряда, 19 ноември, времето в страната ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи. 

На по-малко места и по-малко по количество ще са валежите в югоизточните, а през деня и в северозападните райони. Обявен е оранжев код за значителни валежи в 8 области – София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Ловеч, Габрово, Велико Търново и Сливен. Жълт код също за обилни валежи е обявен за 15 области. 

Източник: НИМХ

Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Южна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - временно силен и поривист. Там и температурите ще останат по-високи: минималните ще са между 12° и 17°, а максималните – между 16° и 21°. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – от 7°-9° в северозападните райони до 13°-15° в югозападните. В София минималната температура ще бъде около 8°, а максималната – около 12°.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг; значителни по количество в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина. Почти без валежи ще бъде в Странджа и Сакар. Ще продължи да духа силен, по високите и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, на повече места по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток, по южното крайбрежие, където през деня ще се задържи почти без валежи, от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

На Балканите времето остава динамично – облачно, ветровито и на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще бъдат валежите в Албания, Република Северна Македония и Северозападна Гърция, като там по върховете на планините дъждът ще преминава в сняг. Почти без валежи ще се задържи в Южна Гърция.

Източник: БГНЕС    
Прогноза за времето Дъжд Значителни валежи Оранжев код Жълт код Температури Вятър България Планини Черноморието
