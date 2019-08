Б ившият български еврокомисар Кристалина Георгиева е кандидатът на Европейския съюз за ръководител на Международния валутен фонд, решиха снощи финансовите министри от съюза. Тя спечели надпреварата срещу бившия председател на еврогрупата - холандеца Йерун Дейселблум, сред като другите трима кандидати се оттеглиха преди това.

Кристалина Георгиева е европейският кандидат за ръководител на МВФ

В Туитър Георгиева написа, че за нея е чест да бъде кандидатът на Европейския съюз,

както и че излиза в административен отпуск от поста на главен изпълнителен директор на Световната банка.

It is an honor to be nominated as a candidate for the role of Managing Director of the #IMF. After consulting with the Chief Ethics Officer, I have requested administrative leave and will relinquish my responsibilities as @WorldBank CEO for the nomination period.