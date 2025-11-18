България

Управляващите искат коледните добавки за догодина да се уредят чрез закон

Дали ще има такива за тази година все още се обсъжда и се търси политическо решение

18 ноември 2025, 14:24
У правляващите ще предложат механизъм, по който да уредят коледните добавки чрез закон. Това съобщи зам.-председателят на ГЕРБ Деница Сачева. По думите ѝ от формацията са изпратили писмо до социалния министър Борислав Гуцанов, в което са поискали законодателно решение.

Идеята е добавката да достига до най-бедните като нов вид социално подпомагане. Това обаче ще се случи в рамките на следващата година.

Дали ще има коледни добавки за тази година все още се обсъжда и се търси политическо решение.

„Трябва да видим какви са разчетите и на НОИ в случая. Предстои да се обсъди, но днес изпратих писмо до министър Гуцанов, в което поисках законодателни решение за трайно уреждане на този въпрос, като нов вид социално подпомагане на най-уязвимите. Смисълът е най-бедните да имат достойна подкрепа. Този въпрос трябва да спре да е поредната разделителна линия. Няма как да стане сега, а догодина. Коледните добавки не са планирани, но не значи, че няма да се търси политическо решение”, заяви Сачева.

„Няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки. Преди по-малко от час получих писмо от госпожа Сачева като председател на социалната комисия. Ще го разгледаме внимателно. Има сериозна логика в това, което е заложено в нейното искане - законово да бъдат определени коледните и великденските надбавки”, заяви пред журналисти в НС Борислав Гуцанов, цитиран от NOVA.

Той допълни, че е пуснал писмо до НОИ с искане за разчети, за да реши правителството какво може да се направи, за да има коледни надбавки.

„Знаете, че в най-тежката ситуация, дори пролетта, имаше великденски надбавки, така че и тук също ще намерим решение”, каза Гуцанов.

