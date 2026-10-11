"Слава на Бога, че съм жива и здрава": Фалшива новина за смъртта на Десислава Банова-Плевнелиева разтърси мрежата

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Ш окираща фалшива новина засегна едно от лицата на NOVA - Десислава Банова-Плевнелиева. В онлайн пространството тя беше обявена за починала.

„Слава на Бога, че съм жива и здрава. И това доживях – да прочета за последните ми мигове, за това, че съм си отишла от този свят. Меко казано беше шокиращо за мен и семейството ми”, каза Деси Банова-Плевнелиева.

Тя първа попада на видеото, което е дълго близо 15 минути и разказва за живота ѝ.

„Ако първа го беше видяла майка ми, представяте ли си какъв ужас щеше да преживее. Ами децата ми - синът ми, който е на 8 г. и вече борави с всички устройства, дъщеря ми, която е онлайн”, коментира тя.

Десислава Банова-Плевнелиева апелира към хората да са по-внимателни и да не се доверяват на подобни фалшиви информации.