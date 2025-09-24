България

Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“

Какви рискове крият фините прахови частици за хората в района

24 септември 2025, 10:20
Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг

Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита
Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии

Стратегическо партньорство: България и САЩ с меморандум за редкоземни метали и нови технологии
България и Виетнам готвят меморандум за трудова миграция

България и Виетнам готвят меморандум за трудова миграция
Наредиха евакуация на жители на столичния квартал

Наредиха евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", обитаващи блокове над строежа на метрото
Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ

Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за руския природен газ
Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

Подсъдимият за смъртта на Ферарио Спасов обжалва присъдата си от 9 г. затвор пред ВКС

З аради големия пожар в мазутен утайник край Плевен – опасно замърсяване на въздуха. Няколко семейства се евакуираха, но има и хора с малки деца, които няма къде да отидат. От РИОСВ-Плевен заявиха, че са отчели завишени стойности на фини прахови частици, съобщи NOVA.

Кметът на Ясен настоя институциите да предприемат по-спешни мерки, а общински съветник обясни, че огнището е тръгнало от местността „Блатата”. По негови думи положението е овладяно и няма опасност за хората.

„Опитваме се да се евакуирам,е но семействата ни живеят тук, в тази отрова, която вече трае 5 дни. Заради нерегламентирани сметища пламва пожар, който се пренася през бившата рафинерия „Плама” и там се запалват стари утайници. Според данни на пожарната са засегнати около са 2000-3000 км. м. За часове всичко това беше в черен гъст дим”, разказа жител.

Повече гледайте във видеото.

Източник: NOVA    
Пожар Замърсяване на въздуха Плевен Мазутен утайник Евакуация Фини прахови частици Рафинерия Плама Екологична катастрофа Нерегламентирани сметища Гъст дим
Последвайте ни

По темата

Наредиха евакуация на жители на столичния квартал

Наредиха евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", обитаващи блокове над строежа на метрото

„В килията до мен беше убиец“ – Борис Бекер разкри шокиращи истини за живота в британски затвор

„В килията до мен беше убиец“ – Борис Бекер разкри шокиращи истини за живота в британски затвор

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

Кенийски атлет, пленник в Украйна: „Ще умра, ако ме върнат в Русия“

Кенийски атлет, пленник в Украйна: „Ще умра, ако ме върнат в Русия“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

Кои са 5-те вида питбули и какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
Ексклузивно

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Преди 2 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

България Преди 20 минути

Инцидентът е станал в павелбанското село Александрово

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

Свят Преди 27 минути

Стихията отне живота на най-малко 14 души в Тайван и на 7 във Филипините

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Свят Преди 58 минути

Новият вариант „Стратус“ се разпространява бързо в Европа, разкриха необичаен ранен симптом, който лесно може да бъде пренебрегнат

Осъдиха жена в Нова Зеландия за убийството на двете ѝ деца и скриването на телата им в куфари

Осъдиха жена в Нова Зеландия за убийството на двете ѝ деца и скриването на телата им в куфари

Свят Преди 1 час

Срещу Ли бяха повдигнати обвинения за убийствата през юни 2018 г. на двете ѝ деца - 6-годишният Мину Джо и 8-годишната Юна Джо

<p>LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Има нужните фактори да успее на пазар, където други не можаха. За това роля трябва да изиграя този дизайн, много качествен интериор и ниският среден разход

<p>Кой&nbsp;спечели руската&nbsp;&quot;Евровизия&quot;</p>

Виетнам спечели руския "Интервижън" - геополитически и консервативен съперник на "Евровизия"

Свят Преди 1 час

Киев определи събитието като "инструмент на враждебна пропаганда"

Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС

Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС

България Преди 1 час

В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители

<p>Скандалът с Джими Кимъл струва на Disney над 6 милиарда долара</p>

Скандалът с Джими Кимъл струва на Disney над 6 милиарда долара

Свят Преди 1 час

Изчисления на Snopes показаха, че за една нощ пазарната капитализация на Disney е намаляла с 1,4 милиарда долара

Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

Свят Преди 1 час

Той се завърна в ефир след почти едноседмично прекъсване

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Свят Преди 1 час

Японският премиер заяви, че е "възмутен" от скорошни коментари на израелски официални лица

<p>Министър&nbsp;Георгиев: Това е&nbsp;е национален приоритет</p>

България е 47-ата държава в глобалната битка срещу насилието над деца

България Преди 1 час

Защитата на правата на децата е национален приоритет, заяви Георги Георгиев

Демокрация зад решетките - европейски кметове защитават Имамоглу

Демокрация зад решетките - европейски кметове защитават Имамоглу

Свят Преди 2 часа

Имамоглу не е единственият обект на натиск - десетки опозиционни кметове в Турция бяха арестувани през последните месеци

Тръмп критикува европейските съюзници пред ООН: „Вашите държави отиват по дяволите“

Тръмп критикува европейските съюзници пред ООН: „Вашите държави отиват по дяволите“

Свят Преди 2 часа

Тръмп използва годишното си обръщение по външната политика, за да атакува чуждестранните си съюзници

Доналд и Мелания Тръмп на ескалатора в сградата на ООН

Ескалатор блокира при качването на Доналд и Мелания Тръмп в сградата на ООН

Свят Преди 2 часа

От ООН съобщиха, че инцидентът е предизвикан от задействан механизъм за безопасност

Челна катастрофа край Айтос, мъж е с опасност за живота

Челна катастрофа край Айтос, мъж е с опасност за живота

България Преди 2 часа

64-гдоишният шофьор, който е тежко пострадал, управлявал лек автомобил с несъобразена скорост

Взрив на метри от кралския дворец в Осло (ВИДЕО/СНИМКИ)

Взрив на метри от кралския дворец в Осло (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

Основната версия, по която работят разследващите, е разчистване на сметки между престъпни банди

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Заработи горската класна стая в село Смилян

sinoptik.bg
1

Набират средства за охрана на костенурките в с. Баня

sinoptik.bg

Мина от Big Brother, която си прави операции, заради изневерите. Какво ни казва това?

Edna.bg

Най-строго пазена тайна: Ето с какво е облечена принцеса Даяна в последния си земен път

Edna.bg

Винисиус с признание: Модрич ме научи да стрелям така, липсва ни

Gong.bg

Арне Слот с много остра критика заради червения картон на Екитике

Gong.bg

Наказаха служител на тол управлението, засечен да кара с превишена скорост

Nova.bg

Незабавна евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", те твърдят, че причината е заради строежа на метрото

Nova.bg