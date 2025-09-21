България

Горя бившата рафинерия „Плама“, няма опасност за населението

Пожарът вече е напълно изгасен. В Плевен няма завишения на фините прахови частици

21 септември 2025, 12:31
Горя бившата рафинерия „Плама“, няма опасност за населението
Източник: БТА

Н яма опасност за здравето на населението на Плевен и близките населени места след снощния пожар на територията на бившата рафинерия „Плама“. Това съобщи за БТА областният управител на област Плевен инж. Мартин Мачев.

Той добави, че

пожарът вече е напълно изгасен. В Плевен няма завишения на фините прахови частици.

Според измерванията на мобилната автоматична станция на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен за състоянието на атмосферния въздух, която се намира в село Ясен, в 1:00 ч. през нощта фините прахови частици (PM10) са били 13 микрограма на кубичен метър. В 2:00 ч. те са спаднали до 12 микрограма.

Постепенно тяхното количество се е увеличило, като с най-висока стойност са били в 6:00 ч. сутринта, когато са достигнали до 432 микрограма на кубичен метър. Към 10:00 ч. отчетената стойност на кубичен метър е 100 микрограма, като впоследствие е регистриран спад до 35 микрограма, при норма за 10 ч. от 100 микрограма.

Отчита се тенденция към понижаване на стойностите. Окончателната оценка ще бъде направена в 24:00 ч. днес. Денонощната средна норма за фините прахови частици е 50 микрограма.

Азотните оксиди са отчетени с леко повишени концентрации, но без превишаване на нормативните прагове.

Всички останали показатели са в норма.

Областният управител добави, че измерените по-високи стойности на фините прахови частици се дължат на сажди, пепел и прах вследствие на пожара Той каза още, че ситуацията остава под непрекъснато наблюдение.

Жители на село Ясен се оплакваха, че сутринта в селото е имало голяма мъгла и част от тях не са посмели да излязат. Хората в селото вече излизат по улиците, магазините и заведенията.

Припомняме, че вчера се запалиха стари утайници на бившата рафинерия и огромен черен облак притесни хората в Плевен и близките села. Плевенчани засипаха със снимки социалните мрежи, притеснени от черния облак.

Първоначално е възникнал пожар в сухи треви, който се е разраснал. Огънят се е прехвърлил и е засегнал изоставените преди години утайници, в които докато рафинерията е работила са изливани, отпадъчни нефтопродукти. На място са изпратени четири противопожарни автомобила.

По темата

Източник: БТА/Юрий Конов    
пожар Плама Плевен рафинерия
Последвайте ни
Чужденци се оттеглят от българските си имоти

Чужденци се оттеглят от българските си имоти

Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа

Разследване на BBC: Как секретна руска мрежа се меси в изборите в Европа

Наталия Киселова: Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г.

Наталия Киселова: Основният приоритет за тази сесия е приемането на държавния бюджет за 2026 г.

Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират

Четири зодии с огромен потенциал, които сами се саботират

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

pariteni.bg
12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

За травмите и победите: Музикантът Свилен Ноев откровено за болката и силата

Любопитно Преди 1 час

Свилен Ноев, вокалист на група „Остава“, описва себе си като „пънкарче от планината“

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп: Ако Афганистан не върне на САЩ базата „Баграм“, „ще се случат лоши неща“

Свят Преди 2 часа

Вашингтон се опитва да си върне базата, която беше използвана от американските сили след атаките от 11 септември 2001 г.

<p>Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход</p>

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

България Преди 4 часа

Кой доход се зачита за детски надбавки при разделени родители?

Сара Фъргюсън

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Свят Преди 5 часа

Имейлът от 2011 г. е бил изпратен седмици след като херцогинята публично се е дистанцирала от опозорения финансист

Изтребител Тайфун

Британски изтребители се включиха в „Източен страж“ над Полша

Свят Преди 5 часа

Мисията, която беше обявена от британското правителство в понеделник във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство, изпраща „ясния сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено“

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Разходка в морга и атомен туризъм: Какви екстремни хобита са се практикували в миналото?

Любопитно Преди 6 часа

Париж от 19-ти век успял да превърне въпроса „Хей, хлапе, искаш ли да видиш мъртво тяло?“ в процъфтяващ бизнес модел

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета

Любопитно Преди 6 часа

Турция вече не е номер едно

<p>Лято през септември &ndash; до 31 градуса в неделя</p>

Лято през септември – до 31 градуса в неделя

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Свят Преди 14 часа

Москва обявява почти ежедневно, че е унищожила украински дронове

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Любопитно Преди 14 часа

Двамата бяха избрани от зрителите чрез гласуване в приложението NOVA PLAY

<p>Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя</p>

Важно за пътуващите: Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя

Свят Преди 14 часа

Целта е да се избегнат дълги опашки и отмяна на полети в последния момент

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Свят Преди 14 часа

Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Свят Преди 15 часа

Заради войната на Русия в Украйна, около 200 милиарда евро активи на Централна банка на Руската федерация са замразени в ЕС

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 15 часа

Кондиционният треньор Гизем Мазлъмова беше изпратена в изгнание на Блатото

Отиде си продуцентът Росен Цанков

Отиде си продуцентът Росен Цанков

България Преди 15 часа

Тъжната вест беше съобщена от режисьора Димитър Гочев

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Свят Преди 15 часа

Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне протестиращите

Всичко от днес

От мрежата

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в първия ден на есента

sinoptik.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg

10 холивудски двойки, които се влюбиха лудо, но не им беше писано да бъдат заедно

Edna.bg

21 септември 2025: Денят, в който Вселената ни дава нов шанс

Edna.bg

Сабаленка взриви мрежата с провокативна снимка

Gong.bg

Аморим за Бруно: Този човек заслужава да бъде в историята на Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Тежка катастрофа в София, кола се обърна по таван

Nova.bg

Наталия Киселова: Основният въпрос на тази сесия на НС е приемането на бюджета

Nova.bg