Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

В общо четири секции в област Ловеч е преустановено гласуването с машини, съобщиха пред БТА от Районната избирателна комисия (РИК) в Ловеч.

Преди обед беше преустановено гласуването в две секции в Ловеч и Троян.

Поради наличие на външни непреодолими обстоятелства по смисъла на чл. 269 от Изборния кодекс с решение на РИК – Ловеч се преустановява гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване в секция № 113300025 в Тетевен. Със същото основание е преустановено и машинното гласуване и в секция № 113800003 в Ябланица. И в двете секции гласуването ще продължи с хартиени бюлетини.

От Районната избирателна комисия – Ловеч не уточниха точните причини за преустановяване на машинното гласуване.

Полицията проверява сигнал за мъж от Летница, предлагащ пари срещу гласуване в полза на определена политическа сила, съобщиха пред БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

От началото на изборния ден има над десет сигнала за нарушения в област Ловеч, които се проверяват и своевременно се докладват на прокуратурата. Към настоящия момент няма образувани досъдебни производства по никой от тях.

Към момента по линия на МВР изборите протичат спокойно, посочиха от ОДМВР – Ловеч. Около 400 служители са ангажирани с осигуряване на реда и спокойствието в изборния ден.