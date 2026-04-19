Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

От Районната избирателна комисия – Ловеч не уточниха точните причини за преустановяване на машинното гласуване

19 април 2026, 15:23
Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко
Източник: БТА

В общо четири секции в област Ловеч е преустановено гласуването с машини, съобщиха пред БТА от Районната избирателна комисия (РИК) в Ловеч.

Преди обед беше преустановено гласуването в две секции в Ловеч и Троян.

Поради наличие на външни непреодолими обстоятелства по смисъла на чл. 269 от Изборния кодекс с решение на РИК – Ловеч се преустановява гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване в секция № 113300025 в Тетевен. Със същото основание е преустановено и машинното гласуване и в секция № 113800003 в Ябланица. И в двете секции гласуването ще продължи с хартиени бюлетини.

От Районната избирателна комисия – Ловеч не уточниха точните причини за преустановяване на машинното гласуване.

Полицията проверява сигнал за мъж от Летница, предлагащ пари срещу гласуване в полза на определена политическа сила, съобщиха пред БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч. 

От началото на изборния ден има над десет сигнала за нарушения в област Ловеч, които се проверяват и своевременно се докладват на прокуратурата. Към настоящия момент няма образувани досъдебни производства по никой от тях.

Към момента по линия на МВР изборите протичат спокойно, посочиха от ОДМВР – Ловеч. Около 400 служители са ангажирани с осигуряване на реда и спокойствието в изборния ден.

Източник: БТА, Преслава Иванова,     
Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на "Тренд"

Кибератака удари МЕУ и Министерския съвет

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

Тръмп: САЩ започват нови преговори с Иран

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Осми предсрочен вот: България избира парламент

Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на
Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Мицкоски е разочарован от избирателната активност на българите в РС Македония

Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

