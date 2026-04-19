Задържаха кмета на Гороцвет за купуване на гласове

З адържан е кметът на лознишкото село Гороцвет по разследване за купуване на гласове, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

В него са намерени 250 евро и списъци с имена и суми срещу тях. Образувано е досъдебно производство за купуване на гласове.

Общият брой сигнали за изборни нарушения, постъпили в ОД на МВР в Разград, достигна 50. Съставени са 67 протокола за предупреждение.

Материалите, събрани от извършените проверки, са докладвани по компетентност в прокуратурата. Към момента са образувани 11 досъдебни и едно бързо производства, като са задържани двама души, посочиха от полицейската дирекция.

По-рано от ОД на МВР съобщиха, че е образувано бързо производство в условията на неотложност в Районното управление в Разград.