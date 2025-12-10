Свят

Трагедия в Мароко: Най-малко 19 загинали при срутване на две сгради във Фес

Според местните власти в префектура Фес две съседни четириетажни жилищни сгради са рухнали през нощта

10 декември 2025, 12:44
Трагедия в Мароко: Най-малко 19 загинали при срутване на две сгради във Фес
Източник: БТА/АР

Н ай-малко 19 души загинаха, а 16 бяха ранени рано в сряда, след като две сгради се срутиха в стария град Фес – един от най-древните градове в Мароко. Това съобщиха държавните медии, уточнявайки, че постройките от известно време са показвали признаци на занемареност, съобщава Reuters.

Жертви и ранени при срутване на сгради в Мароко
10 снимки
Мароко Фес сгради
Мароко Фес сгради
Мароко Фес сгради
Мароко Фес сгради

Според местните власти в префектура Фес две съседни четириетажни жилищни сгради са рухнали през нощта, съобщи държавната информационна агенция. Постройките са били обитавани от осем семейства и се намирали в квартал Ал-Мустакбал, уточнява се. Веднага след получаването на сигнала на място са изпратени представители на местната администрация, силите за сигурност и екипите на гражданската защита, които незабавно са започнали издирвателни и спасителни операции, се казва още в съобщението.

Фес – бивша столица на страната, основана през осми век и третият по население град в Мароко – беше разтърсен от вълна от протести преди два месеца. Демонстрациите бяха насочени срещу правителството и бяха предизвикани от влошаващите се условия на живот и слабите обществени услуги.

  • Сградите показвали „признаци на напукване“

Държавният новинарски уебсайт SNRT съобщи, че „местопроизшествието показва, че двете срутени сгради са показвали признаци на напукване от известно време, без да са предприети ефективни превантивни мерки“. Ройтерс не успя да потвърди независимо докладваните щети, а Министерството на вътрешните работи не е отговорило незабавно на отправеното искане за коментар.

По-голямата част от населението на Мароко, както и финансовите и индустриалните центрове и ключовата инфраструктура, са концентрирани в северозападната част на страната. Останалите региони разчитат основно на селско стопанство, рибарство и туризъм.

През октомври младежките протести разкриха дълбоко вкоренен гняв заради бедността и слабите обществени услуги, въпреки че правителството продължава да инвестира в амбициозни инфраструктурни проекти и строителството на модерни стадиони преди Световното първенство по футбол през 2030 г.

Демонстрациите в големите градове – вдъхновени от подобни бунтове в Непал, Мадагаскар и Перу – прераснаха в безредици в селските и отдалечени райони. Трима души бяха застреляни при опит да щурмуват щабквартира на службите за сигурност, а над 400 бяха арестувани, преди напрежението да утихне.

Срутване на сгради Фес Мароко Жертви Ранени Занемареност Спасителни операции Протести
Последвайте ни
Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Асен Василев към Росен Желязков: Призовавам ви да подадете оставка, за да не се стигне до ексцесии

Защо феновете на Кейти Пери започнаха да хвърлят телефони по сцената

Защо феновете на Кейти Пери започнаха да хвърлят телефони по сцената

Фискалният съвет: Пенсионната вноска неминуемо ще се повиши

Фискалният съвет: Пенсионната вноска неминуемо ще се повиши

pariteni.bg
Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 4 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 4 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 4 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 4 дни

Виц на деня

На Коледа стават чудеса. И после ги изплащаш две години, на равни вноски.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Установиха неочаквана причина за зъбобол</p>

Установиха неочаквана причина за зъбобол

Любопитно Преди 18 минути

Зъбоболът по време на остра респираторна вирусна инфекция може да бъде доста тревожен

<p>&quot;Европа има нужда от електрошок и трябва да поеме отговорност за съдбата си&quot;</p>

Посланик на САЩ: Европа има нужда от електрошок

Свят Преди 21 минути

"Ако по подобен начин правех семейния бюджет, отдавна да съм уволнен", заяви Бил Уайт

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

Свят Преди 1 час

Тръмп, на 79 години, и неговите представители многократно твърдят, че той е в отлично здраве, въпреки че наблюдатели са отбелязали натъртвания по ръката му, признаци на умора и моменти по време на брифинги и други публични събития, когато изглежда е задремвал или очите му са се затваряли

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

България Преди 1 час

До последния си дъх Виолета Стамболийска се грижеше за физическото, психическото и емоционалното развитие на децата

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Любопитно Преди 1 час

Кои градове са попаднали в десетте най-добри места за почивка през 2025 г.

Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената

Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената

Свят Преди 1 час

По време на предварителния кръг на вечерните рокли на конкурса „Мис Вселена 2025“ в Тайланд на 19 ноември, Габриел Хенри падна от пистата и се удари с лице в тълпата

Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

Свят Преди 1 час

Жената е планирала нападението като "интервенция", за да убеди дъщеря си да не разговаря с непознати в интернет

<p>&quot;Сега ще умреш!&quot;: Мъж многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си</p>

"Сега ще умреш!": Задържаха мъж, многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си

България Преди 1 час

19-годишна загина при катастрофа край Бобов дол

19-годишна загина при катастрофа край Бобов дол

България Преди 2 часа

При инцидента е пострадала тежко и 25-годишна жена

Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

Свят Преди 2 часа

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията издадоха предупреждение за пътуване от ниво 2

МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 2 часа

Продължава да се следи за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

България Преди 2 часа

65-годишна шофьорка навлиза в насрещното и удря „Тесла“; двама са ранени, автомобилите – напълно смазани

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

България Преди 2 часа

На непълнолетните са съставени актове

Съдът отложи делото за сексуален тормоз на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони – ето защо

Съдът отложи делото за сексуален тормоз на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони – ето защо

Любопитно Преди 2 часа

Съдия Луис Дж. Лиман постанови, че процесът, който първоначално трябваше да започне на 9 март 2026 г., се отлага за 18 май заради натоварения му график

<p>Сложиха макет на Пеевски в Народното събрание</p>

ПП-ДБ сложиха макет на Пеевски в Народното събрание

България Преди 2 часа

Картоненият макет е взел мястото на лидера на "ДПС-Ново Начало", тъй като той отсъства от заседанието

<p>Китайка се омъжи за войника, спасил я от земетресение като дете</p>

Трогателна любовна история: Жена се омъжи за войника, спасил я от земетресение като дете

Любопитно Преди 2 часа

Млада китайка се омъжи за войника, спасил я като дете от развалините при земетресението в Съчуан -дванадесет години по-късно майка ѝ го разпознава в ресторант - двамата се свързват отново, влюбват се и днес живеят щастливо

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg
1

В България имаме "силна връзка" с природата

sinoptik.bg

Антония Петрова посреща празниците с 4,5-метрова естествена елха и първа Коледа у дома от 7 години! (ВИДЕО)

Edna.bg

Психоложката Краси Гешева от “Един за друг” роди момченце

Edna.bg

Кошмарен жребий: България в група с Англия, Испания и Хърватия

Gong.bg

Ван Бастен изригна: Салах има мозък на майски бръмбар

Gong.bg

„Викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе": Задържаха мъж за душене на жена с колан и удари с телефон в главата

Nova.bg

Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков"

Nova.bg