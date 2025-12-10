Трагедия в Мароко: Най-малко 19 загинали при срутване на две сгради във Фес

Н ай-малко 19 души загинаха, а 16 бяха ранени рано в сряда, след като две сгради се срутиха в стария град Фес – един от най-древните градове в Мароко. Това съобщиха държавните медии, уточнявайки, че постройките от известно време са показвали признаци на занемареност, съобщава Reuters.

Според местните власти в префектура Фес две съседни четириетажни жилищни сгради са рухнали през нощта, съобщи държавната информационна агенция. Постройките са били обитавани от осем семейства и се намирали в квартал Ал-Мустакбал, уточнява се. Веднага след получаването на сигнала на място са изпратени представители на местната администрация, силите за сигурност и екипите на гражданската защита, които незабавно са започнали издирвателни и спасителни операции, се казва още в съобщението.

Фес – бивша столица на страната, основана през осми век и третият по население град в Мароко – беше разтърсен от вълна от протести преди два месеца. Демонстрациите бяха насочени срещу правителството и бяха предизвикани от влошаващите се условия на живот и слабите обществени услуги.

Сградите показвали „признаци на напукване“

Държавният новинарски уебсайт SNRT съобщи, че „местопроизшествието показва, че двете срутени сгради са показвали признаци на напукване от известно време, без да са предприети ефективни превантивни мерки“. Ройтерс не успя да потвърди независимо докладваните щети, а Министерството на вътрешните работи не е отговорило незабавно на отправеното искане за коментар.

По-голямата част от населението на Мароко, както и финансовите и индустриалните центрове и ключовата инфраструктура, са концентрирани в северозападната част на страната. Останалите региони разчитат основно на селско стопанство, рибарство и туризъм.

През октомври младежките протести разкриха дълбоко вкоренен гняв заради бедността и слабите обществени услуги, въпреки че правителството продължава да инвестира в амбициозни инфраструктурни проекти и строителството на модерни стадиони преди Световното първенство по футбол през 2030 г.

Демонстрациите в големите градове – вдъхновени от подобни бунтове в Непал, Мадагаскар и Перу – прераснаха в безредици в селските и отдалечени райони. Трима души бяха застреляни при опит да щурмуват щабквартира на службите за сигурност, а над 400 бяха арестувани, преди напрежението да утихне.