Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

След исторически териториални спорове и засилено сътрудничество с Москва, Китай увеличава влиянието си в Далечния изток, а експерти предупреждават за потенциални стратегически придобивки

10 декември 2025, 13:04
Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия
Източник: Getty Images

С корошни действия на Китай показват, че страната не е забравила териториите, загубени от Далечния изток на Русия по време на „Вековете на унижение“. Това поражда спекулации, че най-дългата граница в света може да бъде обект на китайска експанзия, дори когато „партньорите без ограничения“ Пекин и Москва изглеждат все по-обединени на световната сцена, пише Newsweek.

Промени в картите и гранични спорове

През 2023 г. Китайското министерство на околната среда постанови новите официални карти да изобразяват градове в този регион, като сибирския град Владивосток, с техните официални имена. Друга промяна беше да се представи остров на сливането на реките Усури и Амур – предмет на дългогодишен спор и гранично споразумение от 2008 г. – като изцяло китайски. Увеличените покупки на земеделска земя и дългогодишни наеми по границата също привличат внимание.

Стратегическо партньорство и дисбаланс на силите

Междувременно китайските националисти открито призовават за връщане на територии, насилствено прехвърлени на Царска Русия от отслабената династия Цин през XIX век. Тези призиви не се подкрепят от официален Пекин, който омаловажава промените в картите и редовно подчертава значението на връзките с руския президент Владимир Путин. Путин стоеше на почетното място до Си Цзинпин по време на военния парад на Деня на победата през юни на площад „Тиенанмън“.

Китай също така подкрепя Русия след пълномащабното й нашествие в Украйна и последвалите международни санкции. Като голям купувач на руски природен газ и петрол, Китай е помогнал да се поддържа военната икономика на Русия. Русия пък се възползва от рекордни търговски потоци и приемането на китайския юан за плащания, което смекчава ефекта от изключването й от SWIFT.

Когато Си, Путин и Ким дефилират заедно: Мегапарадът в Китай
114 снимки
парад пекин
парад пекин
парад пекин
парад пекин

Дипломатическата координация между партньорите се засилва, което поражда потенциал за многостранен ред, противопоставящ се на хегемонията на САЩ. Това включва увеличени съвместни учения в Тихия океан, които САЩ и техните съюзници възприемат като предизвикателство към военната им доминация в региона.

В същото време се появяват опасения в Русия, че страната може да се превърне в „младши партньор“, като някои пропагандни среди, свързани с Кремъл, предупреждават, че прекомерната зависимост от Китай може да се обърне срещу тях.

Напрежение, но стабилни връзки

Доклад на New York Times по-рано тази година цитира изтекъл документ от руското разузнаване, разкриващ опасения за китайски амбиции за разширяване на влиянието. Докладът отбелязва степен на недоверие и от двете страни, като китайски агенти се предполага, че вербуват руски граждани с китайски съпрузи и провеждат полиграфски тестове на завръщащи се агенти.

Колко далеч Китай възнамерява да се възползва от растящия дисбаланс на силите с Русия остава несигурно, като някои наблюдатели смятат, че опасенията са преувеличени.

„Си Цзинпин вижда Русия като незаменим стратегически партньор в изграждането на пост-САЩ световен ред“, казва Патрик Крониън, председател по сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион в Института „Хъдсън“. „Съчетавайки тези конкуриращи импулси, стратегията сочи към бавни, постепенни придобивания на ефективен суверенитет, придружени от демонстративни прояви на солидарност – паради и съвместни военни учения, които прикриват нарастващата асиметрия.“

Крониън добавя, че Китай „ясно изглежда готов да разшири влиянието си в граничните територии чрез комбинация от нахални кибератаки и опортюнистични действия, за да се утвърди в икономиката на Русия, която става все по-изтощена.“

Бъдещето на отношенията между Китай и Русия

Лайл Голдстийн, директор по Азия в мозъчния тръст Defense Priorities, твърди, че връзките между Китай и Русия никога не са били по-близки.

„Има ежедневни разочарования и някои остри оплаквания? Разбира се. Руснаците, по-специално, са леко огорчени, че китайците не са им помогнали повече в руско-украинската война. Но като цяло отношенията са здрави и се развиват стабилно във всички направления“, казва той.

„Вярвам, че една от причините китайците и руснаците да се разбират толкова добре е, че и двете страни са изправени пред значителен стратегически натиск от страна на САЩ и техните съюзници. Въпреки това двустранните отношения между Китай и Русия са здрави и стабилни. През последните 30+ години няма реални кризи и въпреки някои мрачни прогнози на Запад, не виждам такива и в близко бъдеще.“

Китайско-руски отношения Териториални спорове Руски Далечен изток Промени в картите Стратегическо партньорство Икономическо сътрудничество Дисбаланс на силите Световен ред Хегемония на САЩ Войната в Украйна
