Защо феновете на Кейти Пери започнаха да хвърлят телефони по сцената

К ейти Пери винаги е обичала да размива границата между сцената и феновете си. По време на турнето The Lifetimes тя не просто пее пред феновете — тя чете посланията им и все по-често грабва телефоните им, за да заснеме хаотични селфита от своя гледна точка. Някъде по пътя този прост трик се превърна в пълноценен ритуал.

Най-щурият пример досега дойде от Шанхай.

В три последователни разпродадени вечери на 24, 25 и 26 ноември в Mercedes-Benz Arena, Пери представи сет, изграден от Teenage Dream, Roar, Firework и по-нови песни, обвит в лъскава продукция с подвижни платформи, LED екрани и зрелищни смени на костюми. По време на едно от шоутата, облечена в жълт тоалет, тя направи това, което прави и в други градове: посочи телефон в първите редове, за да подари на един щастлив фен желаното POV видео.

Вместо това обаче група фенове сякаш приеха жеста като покана. Във вече вирусния клип телефони започват да падат на сцената около краката ѝ. За части от секундата Пери замръзва, повдига вежди в онзи израз „това наистина ли се случва“, познат на изпълнителите, когато тълпата ги изненада.

Пери се разсмя — истински, стреснат малък изблик — клекна и започна да вдига телефоните един по един, подреждайки ги в ръцете си като клатушкаща се купчина чинии. А после, вместо да се скара, превърна целия инцидент в комедия с вече емблематичния си монолог.

„Здравейте? Обажда се Кейти Пери. В Китай съм… Какво имате предвид, защо съм в Китай? В Китай съм за турнето The Lifetimes… Защо съм в Китай? Защото това са най-добрите ми фенове!“

И изведнъж моментът, който можеше да стане неловък, се превърна в очарователна, типично „кейтипери“ сценка — онзи вид игриво възстановяване, което мигновено зарежда залата.

Един потребител сухо отбелязва: „Ако искате да видите нещо отново, може би не го хвърляйте на сцената сред огромна тълпа“, докато друг предупреждава, че има „100% шанс един от тези телефони да я удари право в лицето“.

Не е трудно да се разбере какво кара феновете да го правят. Поп звезда, която взима телефона ви, снима се по средата на песента и ви го връща — това е най-близкото до персонализиран сувенир в арена с 15 000 души. На това турне Пери напълно се доверява на този инстинкт: често посяга към устройства от първите редове, завърта ги към сцената, за да ангажира публиката, а понякога дори публикува тези клипове по-късно. За човека, който си върне телефона непокътнат, това е история за цял живот.

В началото на турнето, започнало в Мексико Сити през април 2025 г., телефоните се предаваха прилежно към сцената. С напредването на месеците и разпространението на новината, феновете по-назад започнаха да импровизират. В градове като Сидни, Детройт и — най-драматично — Шанхай, телефоните започнаха да летят, вместо да бъдат подавани. „Телефонната буря“ се превърна в навик, роден от стила на близост и достъпност, който Пери изгражда.

Всичко това съвпада с голяма година за певицата. Турнето Lifetimes е първото ѝ пълно турне от седем години, подкрепящо албума ѝ 143, с 84 участия на пет континента. То завърши на 7 декември в Етихад Парк в Абу Даби след финала на сезона във Формула 1, където тя изпълни Chained to the Rhythm, Teenage Dream, Hot N Cold, Roar и Firework в блестяща броня и каза на публиката: „Влюбена съм в теб, Абу Даби“.

Извън сцената тя току-що беше направила връзката си с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо официална в Instagram, публикувайки кадри от пътуването им до Токио ден преди финалното шоу.

Шанхайският момент идва точно когато Пери официално закрива световното турне The Lifetimes Tour. След 90 концерта на няколко континента, тази седмица тя качи кратко видео с надпис: „Последен път. Турнето Lifetimes“, в което благодари на екипа и феновете си. В него казва, че турнето е променило части от живота ѝ и ѝ е донесло „любов, общност и семейство“ по време на път.

Турнето се разви паралелно и с големи лични промени: тя го започна след раздялата си с Орландо Блум, а го завърши публично с Джъстин Трюдо, който според съобщенията я е придружавал на няколко дати. Това беше разгръщащо се, енергично турне — а Шанхай му даде един от най-гледаните му клипове.