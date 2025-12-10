Свят

Посланик на САЩ: Европа има нужда от електрошок

"Ако по подобен начин правех семейния бюджет, отдавна да съм уволнен", заяви Бил Уайт

10 декември 2025, 13:29
Източник: AP/БТА

"Европа има нужда от електрошок и трябва да поеме отговорност за съдбата си". Това заяви посланикът на САЩ в Белгия Бил Уайт в интервю за местна медия. По неговите думи Европа трябва да се справи без финансова помощ от неговата страна.

"Понякога хората имат нужда от електрошок, защото БВП в Европа се свива, икономическата обстановка е много тревожна", допълни посланикът.

По неговите думи европейските и белгийските разходи са нараснали твърде много и бюджетът не може да покрие всички нужди.

"Пари при нас няма, ако по подобен начин правех семейния бюджет, отдавна да съм "уволнен", каза Уайт.

"Връзките между САЩ и Белгия са нерушими, каквото и да се говори. Много се тревожа за Европа, харчите твърде много, незаконната миграция може да доведе до последици, каквито видяхме у нас", добави той.

"Медийното отразяване на президента на САЩ Доналд Тръмп в Европа е ужасно, отвратително", коментира посланикът. По негови наблюдения 87 на сто от информациите за Тръмп в Европа са отрицателни и това не е нито справедливо, нито точно, нито любезно. "Това е прекрасен човек и го обичам", заяви посланикът по адрес на своя президент.

Mиналата седмица САЩ представиха промени в своята Стратегия за национална сигурност, в които се посочва, че Европа е заплашена от цивилизационно заличаване заради имиграцията. Отправени са критики към състоянието на свободата на словото и е изразена подкрепа към силите на крайната десница.

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел Николай Желязков    
