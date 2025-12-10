Топ съвети за здраво тяло по време на празничните трапези

В инаги си заслужава да се подготвите предварително за празненствата и безкрайните трапези. Това помага да избегнете ненужен стрес за тялото и да се насладите на празника без негативни последици. Ето няколко неща, които да направите предварително, според РБК-Украйна.

Достатъчно сън

Списанието Sleep Medicine Reviews отбелязва, че сънят влияе на тялото както по очевидни, така и по скрити начини. Липсата на сън засяга хормоните, които регулират апетита, което ви прави по-гладни и по-склонни да ядете по-нездравословни храни по време на празненствата. Самоконтролът върху консумацията на алкохол също намалява.

Освен това лошият сън може сам по себе си да намали инсулиновата чувствителност. Стремете се към 7–9 часа сън преди голямо празненство, за да поддържате стабилни нива на кръвната захар.

Хранете се балансирано през целия ден

Пропускането на хранения по-рано през деня може да доведе до преяждане по-късно и до по-големи колебания в нивата на кръвната захар. Важно е да се храните редовно преди парти, като поставяте акцент върху храни, богати на протеини и фибри – като плодове, зеленчуци, бобови растения и пълнозърнести продукти.

Един особено важен момент е закуската. Пропускането ѝ може да понижи кръвната захар, да ви направи по-гладни и да увеличи риска от преяждане по-късно през деня. Започнете деня с закуска, богата на протеини и фибри. Отличен вариант е овесена каша, приготвена с протеин на прах и гарнирана с плодове.

Планирайте физическа активност

Според Scientific Reports редовните упражнения са важни за контролиране на нивата на кръвната захар. Дори 10-минутна разходка след хранене може ефективно да помогне за понижаване на кръвната захар. Помислете да планирате кратка разходка след празненството.

Алкохол

Американската диабетна асоциация съобщава, че алкохолът може да причини спад в кръвната захар, увеличавайки риска от хипогликемия, особено ако приемате лекарства, които понижават кръвната захар.

Ако планирате да пиете, полезно е да имате план предварително. Първата стъпка е да решите колко алкохол ще консумирате. Добър лимит е една напитка за жени и две за мъже.

Опитайте да пиете алкохол с храна. Алкохолните напитки с ниско съдържание на захар, като вино, може да са по-добър избор. Също така не забравяйте колко важна е хидратацията. Най-добре е да редувате алкохолните напитки с газирана вода без захар, обикновена вода или вода с резен лимон.