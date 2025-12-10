Заради стачките през май: ЦГМ удължава срока на картите за градски транспорт с 6 дни

А ко сте имали валидна карта за граския транспорт в София по време на стачните действия между 14 и 19 май 2025 г., разполагате с до шест допълнителни дни след изтичане срока на превозния ви документ, напомнят от онлайн платформата "Ние, потребителите“ в един от най-активните периоди за подновяване на картите за пътуване.

Удължаване на картите за градски транспорт след протестите - как става

“Важно е да знаете, че активирането на допълнителните дни не става автоматично. След като изтече срокът на валидност на вашия превозен документ, дните за компенсация се добавят само при валидиране на картата в превозно средство или на касите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ).", разяснява в кратко видео основателят на “Ние, потребителите" Габриела Руменова, която още тогава също постави официално въпроса за комепенсирането на засегнатите.

С колко дни ще удължат картите за градския транспорт след протеста

Тя уточнява, че така избраната процедура за получаване на дължимите дни дава възможност на потребителя сам да избере датата, от която да започнат да текат тези дни.

Столичани, които имат профил в уеб портала на Центъра за градска мобилност, могат да видят своя период на удължаване на webportal.sofiatraffic.bg.