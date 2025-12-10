Установиха неочаквана причина за зъбобол

Х рема, треска и слабост са очаквани симптоми на настинка. Зъбоболът по време на остра респираторна вирусна инфекция обаче може да бъде доста тревожен. Ортодонтът и лекар Татяна Владимировна Пикилиди, доктор по медицина, разказа пред „Рамблер“ защо зъбите болят по време на остра респираторна вирусна инфекция и какво може да се направи по въпроса.

Какво да правите, ако зъбите ви болят по време на настинка

Най-често зъбоболът по време на остра респираторна вирусна инфекция е временен и отшумява с настинката. За облекчаване на симптомите лекарите препоръчват:

Изплакнете носа си с морска вода или други разтвори. Това ще помогне, ако зъбоболът ви е причинен от синузит. Можете да използвате специални спрейове за нос, иригатори или спринцовка с накрайник.

Поддържайте устата си влажна. Важно е да пиете много вода и да смучете твърди бонбони без захар – те стимулират производството на слюнка.

Изплакнете устата си с вода след консумация на сиропи и киселинни напитки. Това е необходимо за неутрализиране на киселината. Също така, не мийте зъбите си веднага след прием на лекарства или пиене на киселинни напитки — изчакайте половин час, за да може емайлът да се възстанови.

Източник: iStock/GettyImages

„Зъбоболът по време на настинка най-често не е признак за проблем в устната кухина, а сигнал от съседните синуси, нерви или мускули. Важно е да се съсредоточите върху облекчаване на симптомите на настинка, да си почивате достатъчно и да си дадете време за възстановяване“, казва Татяна Владимировна Пикилиди, ортодонт и доктор по медицина.

Трябва да посетите зъболекар, ако болката:

не отшумява след настинка;

става остра и пулсираща;

е локализирана в един специфичен зъб;

е придружена от подуване на венците или бузите.

Защо болят зъбите?

Пациентите с остри респираторни вирусни инфекции обикновено изпитват рецидивиращ зъбобол. Тази болка не е причинена от самия зъб, а от състоянието на околните структури и системи.

Синузит

Когато имате настинка или грип, лигавицата на синусите ви се възпалява. Тези синуси се намират над корените на горните зъби. Когато синусите се напълнят със слуз и се подуят, те притискат корените на зъбите ви, причинявайки болка.

„Това е най-честата причина за зъбобол по време на настинка, особено ако става въпрос за горните задни зъби. Корените на тези зъби буквално са в съседство с максиларните синуси. Мозъкът получава сигнал от нервните окончания в тази област и решава, че зъбите причиняват болката, въпреки че са здрави. Тази болка обикновено е тъпа и болезнена и се усеща в няколко зъба едновременно от едната страна“, коментира лекарят.