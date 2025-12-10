Любопитно

Установиха неочаквана причина за зъбобол

Зъбоболът по време на остра респираторна вирусна инфекция може да бъде доста тревожен

10 декември 2025, 13:32
Установиха неочаквана причина за зъбобол
Източник: iStock/GettyImages

Х рема, треска и слабост са очаквани симптоми на настинка. Зъбоболът по време на остра респираторна вирусна инфекция обаче може да бъде доста тревожен. Ортодонтът и лекар Татяна Владимировна Пикилиди, доктор по медицина, разказа пред „Рамблер“ защо зъбите болят по време на остра респираторна вирусна инфекция и какво може да се направи по въпроса.

Какво да правите, ако зъбите ви болят по време на настинка

Най-често зъбоболът по време на остра респираторна вирусна инфекция е временен и отшумява с настинката. За облекчаване на симптомите лекарите препоръчват:

  • Изплакнете носа си с морска вода или други разтвори. Това ще помогне, ако зъбоболът ви е причинен от синузит. Можете да използвате специални спрейове за нос, иригатори или спринцовка с накрайник.
  • Поддържайте устата си влажна. Важно е да пиете много вода и да смучете твърди бонбони без захар – те стимулират производството на слюнка.
  • Изплакнете устата си с вода след консумация на сиропи и киселинни напитки. Това е необходимо за неутрализиране на киселината. Също така, не мийте зъбите си веднага след прием на лекарства или пиене на киселинни напитки — изчакайте половин час, за да може емайлът да се възстанови.
Източник: iStock/GettyImages

„Зъбоболът по време на настинка най-често не е признак за проблем в устната кухина, а сигнал от съседните синуси, нерви или мускули. Важно е да се съсредоточите върху облекчаване на симптомите на настинка, да си почивате достатъчно и да си дадете време за възстановяване“, казва Татяна Владимировна Пикилиди, ортодонт и доктор по медицина.

Трябва да посетите зъболекар, ако болката:

  • не отшумява след настинка;
  • става остра и пулсираща;
  • е локализирана в един специфичен зъб;
  • е придружена от подуване на венците или бузите.

Защо болят зъбите?

Пациентите с остри респираторни вирусни инфекции обикновено изпитват  рецидивиращ зъбобол. Тази болка не е причинена от самия зъб, а от състоянието на околните структури и системи.

Синузит

Когато имате настинка или грип, лигавицата на синусите ви се възпалява. Тези синуси се намират над корените на горните зъби. Когато синусите се напълнят със слуз и се подуят, те притискат корените на зъбите ви, причинявайки болка.

„Това е най-честата причина за зъбобол по време на настинка, особено ако става въпрос за горните задни зъби. Корените на тези зъби буквално са в съседство с максиларните синуси. Мозъкът получава сигнал от нервните окончания в тази област и решава, че зъбите причиняват болката, въпреки че са здрави. Тази болка обикновено е тъпа и болезнена и се усеща в няколко зъба едновременно от едната страна“, коментира лекарят.

По темата

Източник: rambler.ru    
зъбобол при настинка синузит облекчаване на зъбобол кога да посетим зъболекар възпаление на синусите здраве на зъбите препоръки за лечение Татяна Пикилиди респираторни инфекции
Последвайте ни
Ново изпитание пред кабинета

Ново изпитание пред кабинета "Желязков": Депутатите гласуват шестия вот на недоверие в четвъртък

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Опасна игра по границата след „Вековете на унижение“ - ще завземе ли Китай територии от Русия

Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Румъния въвежда отново ограничителни мерки заради COVID-19

Защо феновете на Кейти Пери започнаха да хвърлят телефони по сцената

Защо феновете на Кейти Пери започнаха да хвърлят телефони по сцената

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Коледният подарък на Tesla: Голям безплатен ъпдейт и още повече AI

Коледният подарък на Tesla: Голям безплатен ъпдейт и още повече AI

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 4 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 4 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 4 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 4 дни

Виц на деня

На Коледа стават чудеса. И после ги изплащаш две години, на равни вноски.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Европа има нужда от електрошок и трябва да поеме отговорност за съдбата си&quot;</p>

Посланик на САЩ: Европа има нужда от електрошок

Свят Преди 39 минути

"Ако по подобен начин правех семейния бюджет, отдавна да съм уволнен", заяви Бил Уайт

Топ съвети за здраво тяло по време на празничните трапези

Топ съвети за здраво тяло по време на празничните трапези

Любопитно Преди 1 час

Винаги си заслужава да се подготвите предварително за празненствата

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

Свят Преди 1 час

Тръмп, на 79 години, и неговите представители многократно твърдят, че той е в отлично здраве, въпреки че наблюдатели са отбелязали натъртвания по ръката му, признаци на умора и моменти по време на брифинги и други публични събития, когато изглежда е задремвал или очите му са се затваряли

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

Отиде си легендарната треньорка Виолета Стамболийска

България Преди 1 час

До последния си дъх Виолета Стамболийска се грижеше за физическото, психическото и емоционалното развитие на децата

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Топ 10 на най-добрите места за пътуване: Градовете, които си струва да посетите

Любопитно Преди 1 час

Кои градове са попаднали в десетте най-добри места за почивка през 2025 г.

Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената

Разкриха шокиращите наранявания на "Мис Ямайка" след падането на сцената

Свят Преди 1 час

По време на предварителния кръг на вечерните рокли на конкурса „Мис Вселена 2025“ в Тайланд на 19 ноември, Габриел Хенри падна от пистата и се удари с лице в тълпата

Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

Майка инсценира отвличане на дъщеря си с увреждания за урок

Свят Преди 2 часа

Жената е планирала нападението като "интервенция", за да убеди дъщеря си да не разговаря с непознати в интернет

<p>&quot;Сега ще умреш!&quot;: Мъж многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си</p>

"Сега ще умреш!": Задържаха мъж, многократно пребивал, душил, и опитал да убие приятелката си

България Преди 2 часа

19-годишна загина при катастрофа край Бобов дол

19-годишна загина при катастрофа край Бобов дол

България Преди 2 часа

При инцидента е пострадала тежко и 25-годишна жена

Шофьор на тир нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

Шофьор на тир нападна и рани полицай край "Капитан Андреево"

България Преди 2 часа

Водачът, който е сръбски гражданин, опитал да изпревари колона от камиони

Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

Огнища на нелечима болест, пренасяна от комари, в четири държави

Свят Преди 2 часа

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията издадоха предупреждение за пътуване от ниво 2

МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 2 часа

Продължава да се следи за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

Навлизане в насрещното и челен удар край Берковица прати жена в реанимация

България Преди 2 часа

65-годишна шофьорка навлиза в насрещното и удря „Тесла“; двама са ранени, автомобилите – напълно смазани

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

Тийнейджъри подадоха фалшив сигнал за бомба в полицията в Харманли

България Преди 2 часа

На непълнолетните са съставени актове

Съдът отложи делото за сексуален тормоз на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони – ето защо

Съдът отложи делото за сексуален тормоз на Блейк Лайвли и Джъстин Балдони – ето защо

Любопитно Преди 2 часа

Съдия Луис Дж. Лиман постанови, че процесът, който първоначално трябваше да започне на 9 март 2026 г., се отлага за 18 май заради натоварения му график

<p>Сложиха макет на Пеевски в Народното събрание</p>

ПП-ДБ сложиха макет на Пеевски в Народното събрание

България Преди 2 часа

Картоненият макет е взел мястото на лидера на "ДПС-Ново Начало", тъй като той отсъства от заседанието

Всичко от днес

От мрежата

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg
1

В България имаме "силна връзка" с природата

sinoptik.bg

Антония Петрова посреща празниците с 4,5-метрова естествена елха и първа Коледа у дома от 7 години! (ВИДЕО)

Edna.bg

Психоложката Краси Гешева от “Един за друг” роди момченце

Edna.bg

Кошмарен жребий: България в група с Англия, Испания и Хърватия

Gong.bg

Ван Бастен изригна: Салах има мозък на майски бръмбар

Gong.bg

„Викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе": Задържаха мъж за душене на жена с колан и удари с телефон в главата

Nova.bg

Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков"

Nova.bg