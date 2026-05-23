"Прогресивна България": 10% поевтиняване на основните храни очакваме до месец и половина

Депутатът Тодор Джиков заяви, че държавата подготвя нови механизми за контрол върху ценообразуването при храните и горивата

23 май 2026, 12:10
Д епутатът от "Прогресивна България" Тодор Джиков заяви, че държавата подготвя нови механизми за контрол върху ценообразуването при храните и горивата. По думите му в рамките на месец до месец и половина може да се очаква около 10% спад в цените на основни хранителни продукти.

Джиков коментира, че създаденото гражданско приложение за сравнение на цени в различни магазини показва липсата на достатъчно ефективен държавен контрол.

„Когато институциите не си вършат работата, гражданите го правят вместо тях“, заяви той.

Какво подготвя държавата

Според депутата вече се подготвят промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, които трябва да осигурят пълна проследимост на цените „от фермата до трапезата“.

Основен акцент в предложенията е понятието „справедлива цена“, което според Джиков не означава държавно определяне на ценови таван.

„Справедливата цена е тази, която е обоснована спрямо разходите по производството, транспорта и реализацията на продукта“, обясни той.

Като пример депутатът посочи сирене, което достига до търговец на цена от 10 евро, а след това се продава за 18 евро.

„Нормалната икономическа логика показва, че разумната надценка би трябвало да е около 30-35%. Тоест продукт, който струва 10 евро, би следвало да се продава за около 13-13,50 евро“, каза Джиков пред NOVA.

Къде се натрупват най-големите надценки

По думите му анализи на Комисия за защита на конкуренцията показват, че най-сериозното оскъпяване се случва на ниво търговия на дребно.

„Когато няколко големи играчи държат огромен дял от пазара, те имат и отговорност към обществото“, коментира депутатът.

Той подчерта, че държавата не планира административно налагане на таван на цените, а по-строг мониторинг на цялата верига – от производителя, през търговците на едро, до крайния клиент.

Сред основните идеи е създаването на дигитална държавна платформа, която да проследява как се формира цената на всеки продукт.

„За първи път ще бъде видно на каква цена продуктът влиза на пазара, през колко посредници минава и къде се натрупват прекомерните надценки“, обясни Джиков.

Той отбеляза, че системата ще подава сигнали към институциите при съмнения за необосновано високи цени.

Депутатът съобщи още, че вече се водят разговори с големите търговски вериги за създаването на т.нар. „справедлива потребителска кошница“ – пакет от основни хранителни продукти с минимална надценка.

„Веригите показват изключително отговорно поведение и има добра комуникация с тях. Очаквам да постигнем договореност“, заяви той.

Според Джиков моделът е взаимстван от Франция, където подобни механизми вече функционират.

Освен хранителния сектор държавата подготвя и анализ на цените на горивата.

„Ще проследим какви са производствените разходи, как се формира цената при дистрибуторите и как стига до колонката на бензиностанцията“, каза Джиков.

Той прогнозира, че и при горивата е възможно поевтиняване с около 10%.

Според депутата България от години има сериозен проблем с контрола по хранителната верига.

„Липсата на проследимост създава и сериозен здравен риск“, предупреди той, като даде пример със случаи на заразено месо и нелоялна конкуренция от страна на псевдопроизводители.

По думите му до шест-седем месеца страната трябва да разполага с „коренно различна система“ за контрол, проследяване и ценообразуване на храните.

Източник: NOVA    
