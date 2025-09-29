Тежка катастрофа отне живота на двама души в столицата

Д вама души са загинали при тежка катастрофа в София.

Инцидентът е станал на Околовръстното шосе в столицата, при отбивката за бул. "България".

Верижна катастрофа в София: Удариха се автобус и два автомобила

Според свидетели автомобилът им се е ударил в стълб.

На мястото на инцидента са пристигнали полицейски коли, линейки и екип на

пожарната.

Общо 13 души са ранени при 11 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани едно тежко и 20 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е пострадал.

От началото на месеца са станали 595 катастрофи, с 37 загинали и 690 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5101 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 322 души, а пострадалите са 6373.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 12 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.