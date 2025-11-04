Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

Н а летище „Васил Левски“ за първи път в България беше направен опит за изтегляне на най-новия самолет на националния авиопревозвач „България Еър“ – Airbus A220-300 с регистрация LZ-LON и тегло близо 40 тона. В това необичайно предизвикателство се включиха двама български тежкоатлети, членове на Федерацията за силови спортове „Стронгмен“.

Източник: Георги Димитров/Vesti

На 4 ноември от 13:00 часа, на перона на летището, срещу масивния пътнически самолет се изправиха двама силни българи – всеки от тях трябваше самостоятелно да опита да издърпа машината на разстояние до 15 метра.

Airbus A220-300 е едно от най-новите технологични попълнения във флота на „България Еър“. С по-висока ефективност и отлични екологични показатели, самолетът пристигна в България директно от фабриката на производителя в Канада. Той тежи 36 287 кг без товар, гориво и пътници, а дължината му е 38,7 метра. Със заредено гориво теглото на Airbus A220-300 с регистрация LZ-LON, който беше паркиран на перона на 4 ноември, достига почти 40 000 кг.

Източник: Георги Димитров/Vesti

От съображения за безопасност в пилотската кабина присъстваше техническо лице, което наблюдаваше процеса и беше готово да реагира при необходимост.

Максималната скорост на самолета достига 870 км/ч, а максималната височина на полета – 12 496 м. „България Еър“ вече оперира своите редовни вътрешни и международни линии със седем нови самолета от този модел.

Двамата български тежкоатлети, представители на Федерацията за силови спортове „Стронгмен“, се впуснаха самостоятелно в епично предизвикателство, за да преодолеят границите на физическите възможности и да демонстрират силата на човешкия дух.

Христо Мусков е многократен републикански шампион на България, четирикратен световен и четирикратен европейски шампион по силов трибой в различни федерации. Той е носител на титлата „Най-силен мъж на България“ в няколко поредни години и остава непобеждаван до днес. Мусков е и участник в най-силната професионална лига за силови мъже в света.

Велизар Митов също е републикански шампион по силов трибой и състезател по стронгмен с над десетгодишен опит. Той има множество титли от турнири на Българската федерация по силови спортове и участия в международни състезания от сериите Strongman Champions League.

Сред организаторите на впечатляващото събитие, показващо свръхчовешките възможности на човека, е и Динко Желязков – републикански и абсолютен шампион по културизъм, както и водещ на популярен подкаст за бодибилдинг.