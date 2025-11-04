България

Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)

Airbus A220-300 е едно от най-новите технологични попълнения във флота на „България Еър“

4 ноември 2025, 14:55
Двама българи теглиха 40-тонен самолет на летище "Васил Левски" (СНИМКИ)
Източник: Георги Димитров/Vesti

Н а летище „Васил Левски“ за първи път в България беше направен опит за изтегляне на най-новия самолет на националния авиопревозвач „България Еър“ – Airbus A220-300 с регистрация LZ-LON и тегло близо 40 тона. В това необичайно предизвикателство се включиха двама български тежкоатлети, членове на Федерацията за силови спортове „Стронгмен“.

Източник: Георги Димитров/Vesti

На 4 ноември от 13:00 часа, на перона на летището, срещу масивния пътнически самолет се изправиха двама силни българи – всеки от тях трябваше самостоятелно да опита да издърпа машината на разстояние до 15 метра.

Airbus A220-300 е едно от най-новите технологични попълнения във флота на „България Еър“. С по-висока ефективност и отлични екологични показатели, самолетът пристигна в България директно от фабриката на производителя в Канада. Той тежи 36 287 кг без товар, гориво и пътници, а дължината му е 38,7 метра. Със заредено гориво теглото на Airbus A220-300 с регистрация LZ-LON, който беше паркиран на перона на 4 ноември, достига почти 40 000 кг.

Източник: Георги Димитров/Vesti

От съображения за безопасност в пилотската кабина присъстваше техническо лице, което наблюдаваше процеса и беше готово да реагира при необходимост.

Максималната скорост на самолета достига 870 км/ч, а максималната височина на полета – 12 496 м. „България Еър“ вече оперира своите редовни вътрешни и международни линии със седем нови самолета от този модел.

Двамата български тежкоатлети, представители на Федерацията за силови спортове „Стронгмен“, се впуснаха самостоятелно в епично предизвикателство, за да преодолеят границите на физическите възможности и да демонстрират силата на човешкия дух.

Сила, дух и авиация: Български атлети теглят новия Airbus A220 на летище „Васил Левски“
20 снимки
опит за изтегляне на самолет
опит за изтегляне на самолет
опит за изтегляне на самолет
опит за изтегляне на самолет

Христо Мусков е многократен републикански шампион на България, четирикратен световен и четирикратен европейски шампион по силов трибой в различни федерации. Той е носител на титлата „Най-силен мъж на България“ в няколко поредни години и остава непобеждаван до днес. Мусков е и участник в най-силната професионална лига за силови мъже в света.

Велизар Митов също е републикански шампион по силов трибой и състезател по стронгмен с над десетгодишен опит. Той има множество титли от турнири на Българската федерация по силови спортове и участия в международни състезания от сериите Strongman Champions League.

Сред организаторите на впечатляващото събитие, показващо свръхчовешките възможности на човека, е и Динко Желязков – републикански и абсолютен шампион по културизъм, както и водещ на популярен подкаст за бодибилдинг.

Източник: www.air.bg    
Теглене на самолет Стронгмен Христо Мусков Велизар Митов Airbus A220-300 Летище Васил Левски
