България

Повдигат обвинения на задържаните за изтезания на животни

Смята се, че те са измъчвали животни, заснемали са издевателствата и са продавали клиповете

4 февруари 2026, 09:24
О чаква се да бъдат повдигнати обвиненията на двамата задържани в свищовското село Царевец за жестокост към животни. Смята се, че те са измъчвали животни, заснемали са издевателствата и са продавали клиповете. Според разследващите, такова видео се продавало по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа.

Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби – в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове, информира NOVA.

Разследванията на организирана жестокост към животни, свързана с киберпрестъпност и финансови транзакции, не са нов феномен за българските правоприлагащи органи. Настоящият случай в свищовското село Царевец, където ГДБОП и международни служби задържаха мъж и жена по подозрения за изтезания на животни, заснемане на деянията и продажба на видеа в тъмната мрежа срещу значителни суми, демонстрира утвърден модел на престъпна дейност.

Подобна схема беше разкрита през март 2025 г. в специализирана полицейска операция, ръководена от ГДНП и ГДБОП под надзора на Окръжна прокуратура – Перник. Тогава бяха задържани 26-годишната Габриела Сашова и 35-годишният Красимир Георгиев. Разследването установи, че в периода между септември 2022 г. и януари 2025 г. двамата са извършвали мъчения и убийства на гръбначни животни, като са заснемали действията си. Видеата са били разпространявани онлайн, включително чрез канал в Telegram, срещу заплащане в криптовалута и други платформи за разплащания, като цените са варирали от 50 до 700 евро за клип. Сигналът за техните действия е постъпил от чужбина, а при операциите в Перник и София са иззети компютри, телефони и средства за изтезания.

На Сашова и Георгиев бяха повдигнати обвинения за жестокост към животни, пране на пари и участие в престъпно сдружение, предвиждащи до осем години лишаване от свобода. Прокуратурата в Перник внесе обвинителен акт по случая, а съдът постанови постоянното им задържане под стража. Тяхната защитна версия за "принуда" не беше подкрепена от доказателствата. Този случай послужи като потвърждение за трансграничния характер на тези престъпления и системната ангажираност на властите в борбата срещу тях, включително с международно сътрудничество и специализирани киберразследвания.

