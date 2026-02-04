Свят

Жертви и ранени при нови руски удари с дронове срещу Украйна

В одеса щети са нанесени на сградите на училище и детска градина

4 февруари 2026, 08:42
Източник: AP/БТА

Д ве жени са пострадали в резултат на поредната масирана нощна атака с  дронове срещу Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Telegram.

Той посочи, че сътрудниците на държавната служба за извънредни ситуации са спасили общо четирима души, сред които на две жени е оказана медицинска помощ.

"Има щети по гражданската и промишлена инфраструктура в два района на града. В резултат на обстрела е повредена двуетажна жилищна сграда: покривът е разрушен, подовете в апартаментите са повредени, взривната вълна е избила прозорци в съседните сгради и е увредила леки коли", се казва в съобщението на Лисак.

Щети са нанесени на сградите на училище и детска градина, както и на административна сграда на промишлен обект, където е избухнал пожар.

Комуналните служби ликвидират последствията от нападението. На  мястото на ударите е разгърнат оперативен щаб, където жителите на повредени жилищни блокове могат да получат психологическа подкрепа и да се стоплят, се посочва в информацията на началника на градската военна администрация.

Двама души са загинали и при руска атака по Днепропетровска област, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Ударът е бил нанесен с дрон, а жертвите са жена на 68 години и мъж на 38 години, каза в Телеграм ръководителят на областната администрация Микола Лукашук.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева; Габриела Големанска      
