Жертви и ранени при нови руски удари с дронове срещу Украйна

Д ве жени са пострадали в резултат на поредната масирана нощна атака с дронове срещу Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Telegram.

Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

Той посочи, че сътрудниците на държавната служба за извънредни ситуации са спасили общо четирима души, сред които на две жени е оказана медицинска помощ.

"Има щети по гражданската и промишлена инфраструктура в два района на града. В резултат на обстрела е повредена двуетажна жилищна сграда: покривът е разрушен, подовете в апартаментите са повредени, взривната вълна е избила прозорци в съседните сгради и е увредила леки коли", се казва в съобщението на Лисак.

Какво става в Одеса, атака с дронове от акваторията на Черно море

Щети са нанесени на сградите на училище и детска градина, както и на административна сграда на промишлен обект, където е избухнал пожар.

Комуналните служби ликвидират последствията от нападението. На мястото на ударите е разгърнат оперативен щаб, където жителите на повредени жилищни блокове могат да получат психологическа подкрепа и да се стоплят, се посочва в информацията на началника на градската военна администрация.

Удар с дрон срина жилищна сграда в Одеса, има жертви и ранени

Двама души са загинали и при руска атака по Днепропетровска област, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Ударът е бил нанесен с дрон, а жертвите са жена на 68 години и мъж на 38 години, каза в Телеграм ръководителят на областната администрация Микола Лукашук.