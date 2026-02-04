"Хюман райтс уоч": Тръмп превръща страната си в авторитарна държава

Свят

Това заключение се съдържа в годишния доклад на неправителствената организация, базирана в Ню Йорк

4 февруари 2026, 09:39
Източник: Getty Images

Н еправителствената организация „Хюман райтс уоч“ предупреди днес, че президентът на САЩ Доналд Тръмп превръща страната си в авторитарна държава, докато демокрацията и човешките права са атакувани от всички страни. Това заключение се съдържа в годишния доклад на неправителствената организация, базирана в Ню Йорк, предаде Франс прес.

Според правозащитната организация завръщането в Белия дом на републиканския милиардер е засилило низходящата спирала в областта на човешките права, които вече са подложени на натиск в света от страна на Русия и на Китай.

„Международният ред, основан на правила, се разпада“, алармира организацията.

В САЩ, според нея, Тръмп проявява „явно пренебрежение към човешките права и е извършил груби нарушения“.

В доклада тази страна е обрисувана по начин, който би бил немислим в предишни годишни доклади на правозащитната организация, отбелязва Франс прес. В частта за САЩ „Хюман райтс уоч“ например изтъква разполагането на маскирани и въоръжени агенти на федералната Агенция за имиграционен и митнически контрол, които са провели „стотици акции, при които е имало ненужно насилие и злоупотреби с правомощия и нарушения на човешките права“, по-специално в Минеаполис, в щата Минесота.

„Набелязването на изкупителни жертви на расова или етническа основа от страна на администрацията, повтарящите се репресии срещу предполагаеми политически врагове, както и опитите за разширяване на правомощия за принуда на изпълнителната власт и за неутрализиране на демократичните механизми за контрол и баланс, подчертават съзнателно приплъзване към авторитаризъм в САЩ“, се посочва в доклада.

„Хюман райтс уоч“ също така повтаря заключенията си, че САЩ са виновни в насилствени изчезвания — престъпление според международното право — като са изпратили 252 венецуелски мигранти в затвор с висока степен на сигурност в Салвадор.

Според организацията демокрацията в света се е върнала на нивото от 1985 г., когато Съветският съюз все още е съществувал. „Русия и Китай са по-малко свободни днес, отколкото преди 20 години. Същото важи и за САЩ“, се казва в доклада.

„С първата година от втория мандат на Тръмп на власт историята се ускорява в грешната посока: всички постижения и напредък, извоювани с огромни усилия през последните десетилетия, днес са застрашени“, предупреждава Филип Болопион, изпълнителен директор на „Хюман райтс уоч“ в интервю за Франс прес.

„Движението за защита на човешките права е атакувано от администрацията на Тръмп, но също така и от Русия и Китай“, които въпреки стратегическите си съперничества биха могли да се разглеждат като „почти съюзници в стремежа си да подкопаят, разклатят и отслабят една система за защита на правата, която ограничава тяхната власт“, казва още ръководителят на неправителствената организация, който е бивш журналист, започнал кариерата си в Косово, отразил множество конфликти и прекарал 13 години в структурите на „Хюман райтс уоч“, преди да я оглави в края на 2025 г.

В този „нов свят на агресивни суперсили, които са враждебни към правата на човека“, ООН е „в напълно в отбранителна позиция, отслабена и неспособна да отговори на спешността на момента“, смята още Болопион.

„Кризите се множат, те са по-интензивни и продължават по-дълго. Днес нашият екип за спешни реакции работи във Венецуела, в Иран, в Газа, в Дарфур, в Украйна… Разполагаме го дори в Минеаполис в САЩ, което е напълно ново за нас“, обяснява той и припомня, че двамата американци бяха убити в този град от имиграционни агенти по време на операция там и че пак там се извършват масови арести на имигранти през последните седмици.

На първа линия организациите на гражданското общество също виждат как пространството им за действие значително се стеснява през последните години. Така например самата „Хюман райтс уоч“ е била принудена да затвори офисите си в Хонконг, Москва и Египет, а нейният „директор за Израел–Палестина беше експулсиран от Йерусалим“, отбелязва изпълнителният директор.

„Ние, неправителствените организации, сме много обезпокоени относно това дали ще сме способни да продължим да работим напълно свободно в САЩ. Напълно ново е да се налага да се тревожим от ответни мерки от страна на американското правителство, но администрацията на Тръмп е открито враждебна към всички критични гласове“, добавя Болопион. „Тя вече се е насочила срещу фондацията на (американския милиардер и филантроп Джордж) Сорос, заплашвала е политически опоненти, така че нашето присъствие в САЩ вече не е сигурно“, добавя той.

Пред тези сериозни предизвикателства и понякога пред невъзможността за разполагане на екипи на терен, „Хюман ратйс уоч“ се адаптираме, използва по-специално технологии като изкуствен интелект, дронове и сателитни изображения, за да продължи да разследвам и да документира нарушенията на човешките права, уточнява Филип Болопион.

Според организацията отговорът трябва да дойде от „един нов съюз, от един стратегически съюз“ на „средните сили“, обединени около „общо ядро от ценности“, свързани с демокрацията и зачитането на международното право — като Канада, страните от Европейския съюз, Обединеното кралство, Япония, Южна Африка, Бразилия, Южна Корея и Австралия.

Докладът от 529 страници рязко се разминава с изводите на публикувания неотдавна доклад за човешките права на Държавния департамент на САЩ, който смекчи това в  разделите, посветени на страни, поддържащи близки отношения с администрацията на Тръмп, като например Салвадор, отбелязва Франс прес. „Хюман райтс уоч“  уточнява, че насилието на бандите в тази страна е „значително намаляло“, но че властите са извършили през 2025 г. „широко разпространени нарушения, включително масови произволни задържания, насилствени изчезвания, изтезания и малтретиране на задържани лица, както и нарушения на правото на справедлив процес“.

По отношение на Израел организацията отново осъжда „престъпления срещу човечеството, актове на геноцид и етническо прочистване“ срещу палестинците в Газа. Според нея израелските власти са „засилили своите зверства“ през 2025 г., по-специално чрез „убиване, осакатяване, глад и насилствено разселване на палестинци, както и чрез унищожаване на домовете им, училищата им и инфраструктурата им в безпрецедентен мащаб в новата история на Израел и Палестина“.

Израел яростно отхвърли обвинението в геноцид, формулирано за първи път от „Хюман райтс уоч“ през декември 2024 г.

За разлика от други страни, за които има отделни раздели в доклада на правозащитната организация, България е спомената само два пъти кратко в раздела за Европейския съюз. В тази част в подраздела "Бедност и неравенство", се посочва, че данни на ЕС от април 2025 г. показват, че макар равнищата на бедност в Евроблока да са намалели спрямо предходни години, през 2024 г. 93,3 милиона души (21% от населението) са били „в риск от бедност или социално изключване“, включително 27,5 милиона души, които са изпитвали тежък материален и социален недоимък. Най-високи са били стойностите в България (30,3%), като те са надхвърляли 25% и в Румъния, Гърция, Испания и Литва.

В подраздела за "Върховенство на закона" в раздела за ЕС в доклада пък се казва, че България, Унгария и Словакия са сред държавите, които не са изпълнили по-голямата част от препоръките на ЕС в областта на върховенството на правото.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
