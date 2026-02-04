Нов сблъсък между Тръмп и журналист: „Ти си най-лошият репортер“

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува репортерът от Си Ен Ен (CNN) Кейтлан Колинс, че „не се усмихва достатъчно“ при последния си сблъсък с журналистката, пише списание PEOPLE.

В Овалния кабинет във вторник (3 февруари) 79-годишният Тръмп показа нова червено-бяла бейзболна шапка с надпис „Америка се завръща“, като до него стоеше председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън.

„Вижте, CNN са въодушевени“, каза Тръмп, преди да добави: „Тя никога не се усмихва. Някой ден ще я видя да се усмихва“. Коментарът му се отнасяше до Колинс, главния кореспондент на CNN в Белия дом.

Малко след това се чу как Колинс задава въпрос на президента, докато той разговаряше с друг репортер. „Какво казахте? Заповядайте, CNN“, каза Тръмп.„Какво бихте казали на оцелелите…“, може да се чуе как Колинс пита, като се позовава на оцелелите от покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

„Ти си най-лошият репортер. Нищо чудно, че CNN… CNN няма рейтинг заради хора като вас. Знаете, че тя е млада жена“, каза Тръмп по адрес на Колинс. „Не мисля, че някога съм ви виждал да се усмихвате. Познавам ви от 10 години и не мисля, че някога съм виждал усмивка на лицето ви“.

„Е, аз ви питам за оцелелите“, отвърна Колинс.

„Знаете ли защо не се усмихвате? Защото знаете, че не казвате истината“, прекъсна я Тръмп. „Вие сте много нечестна организация и трябва да се срамувате“.

Говорител на CNN заяви: „Кейтлан Колинс е изключителен журналист, който всеки ден отразява събитията от Белия дом и от терен с истинска дълбочина и упоритост. Тя умело пренася тази журналистика на водещия стол и в платформите на CNN всеки ден – нещо, на което аудиторията по целия свят знае, че може да се довери“.

Това не е първият път, в който Колинс е била публично критикувана от Тръмп. През декември 2025 г. Тръмп заяви, че Колинс е „винаги глупава и противна“ в публикация в Truth Social, след като тя го попита за противоречивия проект за преустройство на балната зала в Белия дом.

Колинс също не е единствената жена репортер, която Тръмп е обиждал. През ноември 2025 г. Тръмп нарече Нанси Кордес от CBS News „глупав човек“. Той също така нарече Кейти Роджърс от The New York Times „грозна, както отвътре, така и отвън“, и каза на Катрин Луси от Bloomberg „тихо, прасенце“.