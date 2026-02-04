Обвиниха бившия съпруг на Джил Байдън в убийството на съпругата си

Б ившият съпруг на д-р Джил Байдън – Бил Стивънсън – е обвинен в убийството на съпругата си Линда, която беше намерена в безжизнено състояние в дома им в щата Делауеър през декември и по-късно обявена за мъртва, пише PEOPLE.

Бил Стивънсън е обвинен в убийство от първа степен и е бил задържан без инциденти в понеделник, 2 февруари, съобщиха от полицейското управление на окръг Ню Касъл в официално прессъобщение.

Jill #Biden's Ex-Husband Bill Stevenson Charged with Murder of His Wife: https://t.co/owYHjPqtuW — World News Centre (@wnc_canada) February 4, 2026

По информация на полицията, Стивънсън е бил изправен пред съда и в момента е задържан под гаранция в размер на 500 000 долара.

Линда е била открита мъртва в дома на двойката в района Оук Хил, Делауеър, след като органите на реда са реагирали на „съобщен домашен спор“ на 28 декември, съобщават от отдела.

„Служителите незабавно предприеха животоспасяващи мерки; въпреки усилията им обаче, Линда по-късно беше обявена за мъртва“, посочват от полицията, като потвърждават, че тялото ѝ е било открито в хола на жилището.

Jill Biden's ex-husband, Bill Stevenson, has been charged with the murder of his wife, Linda Stevenson, more than one month after she was found unresponsive in their Delaware home in December 2025. https://t.co/F84tfVz7n3 — Us Weekly (@usweekly) February 3, 2026

Към момента не са разкрити допълнителни подробности относно причината за смъртта на Линда.

Бил Стивънсън и Джил Байдън сключват брак през 1970 г., а през 1975 г. се развеждат. По-късно тя се омъжва за тогавашния сенатор Джо Байдън, който през 2021 г. става 46-ият президент на Съединените американски щати.