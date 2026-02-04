Свят

Полша осъди мъж, предложил да убие Зеленски за Русия

50-годишният Павел К., жител на град Хрубешув, е обвинен в шпионаж

4 февруари 2026, 09:06
Полша осъди мъж, предложил да убие Зеленски за Русия
Източник: AP/БТА

С ъд в Полша осъди на три години и половина затвор полски гражданин, който според обвинението е предложил да помогне на Русия в убийството на украинския президент Володимир Зеленски, предаде новинарската агенция RMF24.

50-годишният Павел К., жител на град Хрубешув, е обвинен в шпионаж.

Полша обвини руски агент за заговор за убийството на Зеленски

Украинската служба за сигурност (СБУ) съобщи през 2024 г., че полякът се е предложил доброволно да шпионира сигурността на летището в Жешув, Полша, с намерението да помогне на руските разузнавателни служби да планират евентуално убийство на Зеленски по време на посещението му в Полша.

Арест на руски агент за готвен атентат срещу Зеленски

Мъжът също така е заявил готовност да се присъедини към руската група „Вагнер“, наемническа единица, и към руското военно разузнаване, според RMF24.

Нов опит за покушение срещу Зеленски. Какво се знае

Преди ареста на Павел К. СБУ и Главната прокуратура на Украйна уведомиха Варшава за възможен опит за убийство и предоставиха на полските си колеги ключови доказателства.

Източник: БГНЕС    
