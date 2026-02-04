Полша осъди мъж, предложил да убие Зеленски за Русия

С ъд в Полша осъди на три години и половина затвор полски гражданин, който според обвинението е предложил да помогне на Русия в убийството на украинския президент Володимир Зеленски, предаде новинарската агенция RMF24.

50-годишният Павел К., жител на град Хрубешув, е обвинен в шпионаж.

Украинската служба за сигурност (СБУ) съобщи през 2024 г., че полякът се е предложил доброволно да шпионира сигурността на летището в Жешув, Полша, с намерението да помогне на руските разузнавателни служби да планират евентуално убийство на Зеленски по време на посещението му в Полша.

Мъжът също така е заявил готовност да се присъедини към руската група „Вагнер“, наемническа единица, и към руското военно разузнаване, според RMF24.

Преди ареста на Павел К. СБУ и Главната прокуратура на Украйна уведомиха Варшава за възможен опит за убийство и предоставиха на полските си колеги ключови доказателства.