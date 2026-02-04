Свят

FT: Руски апарати са шпионирали европейски спътници в орбита

„И двата спътника са заподозрени в „радиоелектронно разузнаване“, заяви генерал-майор Михаел Траут, началник на космическото командване на германските въоръжени сили

4 февруари 2026, 11:38
FT: Руски апарати са шпионирали европейски спътници в орбита
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Е вропейски експерти по сигурността смятат, че два руски космически апарата са прехванали съобщенията на най-малко десетина ключови спътника на Европа над континента.

Както пише Financial Times, според официални лица, такива прехватки не само застрашават поверителната информация, предавани от спътниците, но и могат да позволят на Москва да манипулира техните траектории или дори да доведе до тяхното падане.

Отбелязва се, че в продължение на няколко години военните и гражданските космически ведомства в Запада са проследявали дейността на „Луч-1“ и „Луч-2“ – два руски обекта, които многократно са извършвали подозрителни маневри в орбита.

И двата апарата са извършвали рисковани сближавания с някои от най-важните европейски геостационарни спътници, които работят високо над Земята и обслужват континента, включително Великобритания, както и значителна част от Африка и Близкия изток.

Според данните от орбитата и наземните наблюдения, те са се задържали в близост до спътниците в продължение на няколко седмици, особено през последните три години. От момента на изстрелването си през 2023 г. „Луч-2“ се е приближил до 17 европейски спътника, които обслужват както търговски, така и държавни цели.

„И двата спътника са заподозрени в „радиоелектронно разузнаване“, заяви генерал-майор Михаел Траут, началник на космическото командване на германските въоръжени сили, в интервю за изданието.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
руски космически апарати прехващане на спътници европейски спътници Луч 1 Луч 2 радиоелектронно разузнаване космическа сигурност манипулиране на траектории подозрителни маневри геостационарни спътници
Последвайте ни
Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

Йотова: Работим за това изборите да са на първата дата след Великден

СО затваря два буферни паркинга на метрото и ги прави платени

СО затваря два буферни паркинга на метрото и ги прави платени

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър

Не слагайте тези храни във вашия еър фрайър

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
И кучетата могат да имат акне

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Енергийният министър: Започват извънредни проверки за цените на електроенергия

Енергийният министър: Започват извънредни проверки за цените на електроенергия

България Преди 8 минути

Жечо Станков увери, че ще обърнат внимание на всяка индивидуална жалба

<p>Пет пъти, когато Зимните олимпийски игри станаха крайно политически</p>

Зимните олимпийски игри - свидетели на нашествия, ядрени кризи и пропаганда

Свят Преди 41 минути

Нашествия, ядрени кризи и нацистка пропаганда - Игрите са виждали всичко

Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара

Пазете се! Нелегални пептиди за отслабване от Китай заляха онлайн пазара

България Преди 1 час

Продавачите признават, че нямат легализация за свободна продажба

Гърция и Турция: Ново напрежение в Егейско море

Гърция и Турция: Ново напрежение в Егейско море

Свят Преди 1 час

На девети февруари е планирано заседание на най-високо ниво - в Анкара трябва да се събере Върховният съвет за сътрудничество между Гърция и Турция

Ниагарският водопад замръзна

Ниагарският водопад замръзна

Любопитно Преди 1 час

Късната диагноза убива: България и Кипър водят по смъртност от рак

Късната диагноза убива: България и Кипър водят по смъртност от рак

България Преди 1 час

Проф. Желязко Арабаджиев заяви, че страната ни е трета в ЕС по достъп до иновативни терапии, но пациентите идват твърде късно

<p>Защо шедьовърът &bdquo;Брулени хълмове&ldquo; е толкова неразбран</p>

Шедьовър, който отказва да бъде опитомен: Защо „Брулени хълмове“ остава най-неразбраният роман

Любопитно Преди 1 час

Въпреки популярността на готическата литература по онова време, не е изненадващо, че „Брулени хълмове“ скандализира читателите от XIX век – епоха на строг морален контрол

Програма "Артемида"

„Хюстън, имаме проблем“: НАСА отложи мисията до Луната

Технологии Преди 1 час

За пореден път новата мегаракета на НАСА претърпя сериозен теч на експлозивно водородно гориво по време на репетиция за обратното броене. Плановете за изстрелване на четирима астронавти на мисия около Луната са отложени за март

Звезда от "Хари Потър" се превърна в талисман за Лунната Нова година в Китай

Звезда от "Хари Потър" се превърна в талисман за Лунната Нова година в Китай

Свят Преди 1 час

"Хари Потър" е изключително популярен в Китай, като са продадени стотици милиони книги, а повторно пускане на първия филм от поредицата през 2020 г. донесе над 13,6 милиона долар за три дни

<p>Готов ли е Путин за мир?</p>

Готов ли е Путин за мир? Преговорите в Абу Даби ще покажат

Свят Преди 1 час

Това, което ще излезе от преговорите тази седмица, може най-сетне да покаже дали руският президент е сериозен

,

Защо курсът на златото и среброто изведнъж се срина?

Свят Преди 1 час

След поредните рекорди от миналата седмица цените на златото и среброто претърпяха рязък спад

<p>Графика на &quot;Евробарометър&quot; показва как са настроени българите за бъдещето</p>

"Евробарометър": Повечето българи са настроени оптимистично за бъдещето

България Преди 2 часа

За бъдещето на ЕС са оптимисти 53 на сто от българските участници в допитването и 57 на сто от останалите европейци

<p>&quot;Европа е нашият най-мощен щит&quot;</p>

"Европа е нашият най-мощен щит": Гражданите на ЕС дълбоко загрижени за сигурността, призовават за единство

Свят Преди 2 часа

На фона на многобройните предизвикателства гражданите изразяват желание Европейският съюз да бъде укрепен

,

Зимните олимпийски игри – от дебют в Шамони до рекорден брой участници в Пекин

Любопитно Преди 2 часа

Тази година надпреварата ще се проведе в периода 6-22 февруари и обещава поредна порция емоции, драма, интрига и рекорди

Сейф ал Ислам

Краят на „Меча на исляма“: Кой беше Сейф ал Ислам

Свят Преди 2 часа

За българската общественост името на Сейф ал Ислам завинаги ще остане свързано с най-мъчителния дипломатически казус в съвременната ни история – делото срещу българските медицински сестри и палестинския лекар

<p>Бившият принц Андрю&nbsp;напусна дома си в Уиндзор</p>

Андрю Маунтбатън-Уиндзор напусна дома си в Уиндзор

Свят Преди 2 часа

Бъкингамският дворец обяви още през октомври, че Маунтбатън-Уиндзор ще напусне Роял Лодж, като решението съвпадна с официалното отнемане на титлата му принц

Всичко от днес

От мрежата

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Ралица Паскалева в снежна приказка с Теодор Салпаров

Edna.bg

Виктория Зайкова от Hell's Kitchen отваря ресторант

Edna.bg

Георги Кабаков свири ЦСКА - Арда, а Никола Попов - Левски - Ботев Враца

Gong.bg

Скот Паркър ексклузивно за DIEMA SPORT 2: Чашата е наполовина пълна

Gong.bg

"БСП-Обединена левица" на консултации при президента Илияна Йотова

Nova.bg

Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък

Nova.bg