FT: Руски апарати са шпионирали европейски спътници в орбита

Е вропейски експерти по сигурността смятат, че два руски космически апарата са прехванали съобщенията на най-малко десетина ключови спътника на Европа над континента.

Както пише Financial Times, според официални лица, такива прехватки не само застрашават поверителната информация, предавани от спътниците, но и могат да позволят на Москва да манипулира техните траектории или дори да доведе до тяхното падане.

Отбелязва се, че в продължение на няколко години военните и гражданските космически ведомства в Запада са проследявали дейността на „Луч-1“ и „Луч-2“ – два руски обекта, които многократно са извършвали подозрителни маневри в орбита.

И двата апарата са извършвали рисковани сближавания с някои от най-важните европейски геостационарни спътници, които работят високо над Земята и обслужват континента, включително Великобритания, както и значителна част от Африка и Близкия изток.

Според данните от орбитата и наземните наблюдения, те са се задържали в близост до спътниците в продължение на няколко седмици, особено през последните три години. От момента на изстрелването си през 2023 г. „Луч-2“ се е приближил до 17 европейски спътника, които обслужват както търговски, така и държавни цели.

„И двата спътника са заподозрени в „радиоелектронно разузнаване“, заяви генерал-майор Михаел Траут, началник на космическото командване на германските въоръжени сили, в интервю за изданието.