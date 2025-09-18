България

Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект

Искат да забранят правенето на вино и ракия с грозде от пазара

18 септември 2025, 20:58
Пожар пламна в София

Пожар пламна в София
На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС
Предлагат децата да подават сигнали за насилие

Предлагат децата да подават сигнали за насилие
Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.
И Севлиево остава без вода - четири дни седмично

И Севлиево остава без вода - четири дни седмично
Охранител в Бургас нападна с брадва популярен инфлуенсър

Охранител в Бургас нападна с брадва популярен инфлуенсър
Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

"Не съм го бил. Той изпитва злоба": Говори хотелиерът, обвинен за побой от кмета на Огняново

З аконови промени, публикувани за обществено обсъждане, предвиждат нови правила за производството на домашна ракия и вино. Законопроектът предвижда, че нищо, което не е собствено производство, не може да се направи на ракия. За домашно производство се разрешава да се вари вино или ракия само, ако един човек произвежда и суровината. Промените влизат в Народното събрание за обсъждане, предава NOVA.

Според предложението, публикувано за обществено обсъждане, държавата въвежда ясен лимит – всяко домакинство ще може да произвежда до 30 литра ракия и до 500 литра вино годишно. Освен това вече няма да можем да купуваме плодове от пазара, за да си направим от тях алкохол.

Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?

Промените предизвикаха остри реакции сред собствениците на казани, особено в Северозападна България, където домашното производство на ракия е традиция.

"Българинът най-обича да пие ракия, вино", коментира Иван Петров, собственик на казан за варене в Монтана. Той потвърди, че в момента хората масово купуват плодове, за да ги използват за варене на ракия.

"Събират хората джанки, сливи, праскови, кайсии, нали, кой каквото има. Купуват си даже и си правят ракия", обясни Петров.

Според него, ограничението ще има обратен ефект и ще тласне много хора към нелегална дейност.

"Това ще накара хората да се върнат към нелегалното производство в домашни условия. Те не плащат нито акцизи, нито данък, нито нищо. Това ограничение ще вкара дейността в сивата икономика", категоричен е той.

"Това ще убие хиляди производители на грозде. Сега им се забранява да продават на когото и да е, освен ако не е регистриран винопроизводител. Ние сме единствените в Европа, които плащаме акциз за лични нужди", заяви представителят на Национално сдружение "Българска домашна ракия" Петко Събев.

Източник: NOVA    
ракия вино закон
Пожар пламна в София

Пожар пламна в София

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Хаос, гняв, сблъсъци - огромен протест разтърси Франция

Хаос, гняв, сблъсъци - огромен протест разтърси Франция

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

Експерт: Заплатите растат, но пазарът на труда се охлажда

И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Последни новини

<p>Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл</p>

Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл, за да го излъчва

Свят Преди 3 часа

Sinclair, която управлява 178 телевизионни станции в 81 пазара, заяви, че нейните филиали на ABC ще излъчат специална програма в памет на Чарли Кърк

Военен хеликоптер се разби в САЩ

Военен хеликоптер се разби в САЩ

Свят Преди 4 часа

Военните са загубили връзка с хеликоптер, заявиха от офиса на местната шерифска служба.

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

България Преди 5 часа

Пеевски: Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава

Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

Свят Преди 5 часа

Той се представял за богат наследник на диамантен магнат в приложението за запознанства Tinder и измамвал жени да му заемат големи суми пари

150 флакона с райски газ на училищно парти в Неделино

150 флакона с райски газ на училищно парти в Неделино

България Преди 5 часа

Дискотеката е била организирана в двора на училището

<p>Възходът и падението на Джими Кимъл</p>

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

Любопитно Преди 5 часа

Джими Кимъл, е изправен пред тежки последици заради коментарите си за скорошната смърт на Чарли Кърк

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Свят Преди 6 часа

Заподозреният шофьор, предизвикал катастрофата, Бък Ролинс, извадил голф стиковете си от разбитата си кола, преди „спокойно да се отдалечи от местопроизшествието“

Пожар и евакуация във варненски мол

Пожар и евакуация във варненски мол

България Преди 6 часа

По първоначални данни се е запалила аспирацията на заведение

<p>&quot;Бутиджидж щеше да бъде идеален партньор - ако бях хетеросексуален бял мъж&ldquo;</p>

Камала Харис разкри защо не избра Пийт Бутиджидж за вицепрезидент

Любопитно Преди 6 часа

Миналата година Камала Харис се спря на Тим Уолц за свой кандидат за вицепрезидент

Украйна удари дълбоко в Русия

Украйна удари дълбоко в Русия

Свят Преди 6 часа

Снимки в руските социални мрежи показват пожар на обекта и облак от тъмен дим

Погребано живо бебе се бори за живота си в Индия

Погребано живо бебе се бори за живота си в Индия

Свят Преди 7 часа

Бебето било открито случайно, когато пастир, завел козите си в района за паша, чул слаб плач изпод купчина пръст

Бъдещето на финансовите услуги е пред теб

Бъдещето на финансовите услуги е пред теб

Любопитно Преди 7 часа

ОББ Мобайл посрещна своя едномилионен клиент

Илюстративна снимка на "дийпфейк" изображение на покойния папа Франциск

До 5 години затвор: Италия със сурови наказания за фалшиви снимки и видеа с AI

Свят Преди 7 часа

Италия е първата страна от Европейския съюз, която създава национална правна рамка

Владимир Путин

Най-близкият съюзник на Путин напуска Кремъл

Свят Преди 7 часа

„Мога да потвърдя, че Дмитрий Николаевич Козак наистина е подал оставка“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

<p>Евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета</p>

Румънски евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета

Свят Преди 7 часа

Той иска публични извинения от председателката на ЕК

Самолет летя в кръг час заради заспал авиодиспечер

Самолет летя в кръг час заради заспал авиодиспечер

Свят Преди 7 часа

Самолет Airbus A320 на Air Corsica трябваше да остане във въздуха, докато персоналът се опитвал да събуди контрольора

Всичко от днес

