Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект

З аконови промени, публикувани за обществено обсъждане, предвиждат нови правила за производството на домашна ракия и вино. Законопроектът предвижда, че нищо, което не е собствено производство, не може да се направи на ракия. За домашно производство се разрешава да се вари вино или ракия само, ако един човек произвежда и суровината. Промените влизат в Народното събрание за обсъждане, предава NOVA.

Според предложението, публикувано за обществено обсъждане, държавата въвежда ясен лимит – всяко домакинство ще може да произвежда до 30 литра ракия и до 500 литра вино годишно. Освен това вече няма да можем да купуваме плодове от пазара, за да си направим от тях алкохол.

Колко вино и ракия можем да произвеждаме за семейна консумация?

Промените предизвикаха остри реакции сред собствениците на казани, особено в Северозападна България, където домашното производство на ракия е традиция.

"Българинът най-обича да пие ракия, вино", коментира Иван Петров, собственик на казан за варене в Монтана. Той потвърди, че в момента хората масово купуват плодове, за да ги използват за варене на ракия.

"Събират хората джанки, сливи, праскови, кайсии, нали, кой каквото има. Купуват си даже и си правят ракия", обясни Петров.

Според него, ограничението ще има обратен ефект и ще тласне много хора към нелегална дейност.

"Това ще накара хората да се върнат към нелегалното производство в домашни условия. Те не плащат нито акцизи, нито данък, нито нищо. Това ограничение ще вкара дейността в сивата икономика", категоричен е той.

"Това ще убие хиляди производители на грозде. Сега им се забранява да продават на когото и да е, освен ако не е регистриран винопроизводител. Ние сме единствените в Европа, които плащаме акциз за лични нужди", заяви представителят на Национално сдружение "Българска домашна ракия" Петко Събев.