Димитър Пенев ще бъде погребан днес в Мировяне

Стратегът от Мировяне, както го наричаха всички, почина в събота на 80-годишна възраст

6 януари 2026, 09:16
Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца

Американското здравно министерство намалява препоръчителните ваксини за деца
178 години от рождението на Христо Ботев

178 години от рождението на Христо Ботев
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините
Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро

Голяма търговска верига: 30% - 35% от българите вече плащат с евро
Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил

Санкциониран без вина? Шофьор твърди, че е получил фишове за нарушения, които не е извършил
Проф. Кантарджиев: Грипният подвариант K се предава по-лесно, но не преминава тежко

Проф. Кантарджиев: Грипният подвариант K се предава по-лесно, но не преминава тежко

Л егендата на българския футбол Димитър Пенев ще бъде погребан днес в Мировяне, съобщава NOVA.

В понеделник на Националния стадион „Васил Левски“ се проведе поклонението пред треньор номер едно на 20 век.

Стратегът от Мировяне, както го наричаха всички, почина в събота на 80-годишна възраст. Хиляди от цяла България поднесоха цвята пред тленните му останки и се помолиха за душата му.

На националния стадион пристигна и голяма част от футболния елит на страната ни през годините. Сред плеядата звездни имена се отличиха тези на Христо Стоичков, Емил Костадинов, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Димитър Бербатов и Мартин Петров.

България се прости с великия Димитър Пенев, "четата" му от САЩ'94 го изпрати със сълзи и аплодисменти

В кариерата си като футболист Пенев има 13 трофея, като два пъти е обявяван на футболист номер едно на България. Най-големият му успех обаче идва като треньор на националната ни селекция, която Пенев извежда до бронзовите медали на "Мондиал`94".

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас
Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас
Преди 2 часа

Преди 2 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Преди 1 час
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 1 час
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Преди 1 час
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 1 час
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Преди 3 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 3 часа

Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов
България Преди 9 минути

Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов

България Преди 9 минути

"Богоявление е един от най-великите християнски празници и ден, който носи дълбок духовен смисъл за вярващите", каза българският патриарх

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол
Свят Преди 11 минути

Венецуела: Kакво ще стане сега с огромните залежи от петрол

Свят Преди 11 минути

Доналд Тръмп заяви, че след свалянето от власт на Мадуро американски компании ще инвестират милиарди във Венецуела

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж
Свят Преди 29 минути

Свят Преди 29 минути

Събитието се организира по покана на френския президент Еманюел Макрон съвместно с британския премиер Киър Стармър

Украински дронове предизвикаха хаос в движението на влакове в Русия
Свят Преди 30 минути

Украински дронове предизвикаха хаос в движението на влакове в Русия

Свят Преди 30 минути

Отломки от свалени украински дронове са причинили пожар в промишлен комплекс в руската Липецка област

Марко Рубио информира Конгреса за военна операция във Венецуела
Свят Преди 39 минути

Марко Рубио информира Конгреса за военна операция във Венецуела

Свят Преди 39 минути

„Американският народ не се е записвал за нов кръг от безкрайни войни“, каза Чък Шумър

Венецуелската полиция издирва подпомогнали операцията по ареста на Мадуро
Свят Преди 43 минути

Венецуелската полиция издирва подпомогнали операцията по ареста на Мадуро

Свят Преди 43 минути

Всички полицейски звена на федерално, щатско и общинско равнище са получили инструкции да издирват лица, които са подпомогнали американската операция

Венецуела предизвика политическо разделение в Италия
Свят Преди 1 час

Венецуела предизвика политическо разделение в Италия

Свят Преди 1 час

Първата реакция на събитията дойде в събота от дипломат номер едно на Италия Антонио Таяни

Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела
Свят Преди 2 часа

Мария Корина Мачадо планира възможно най-скоро да се върне във Венецуела

Свят Преди 2 часа

Тя обаче не казва къде се намира в момента

Силно земетресение разтърси Япония

Силно земетресение разтърси Япония

Свят Преди 3 часа

Епицентърът е бил в източната част на префектура Шимане

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове
България Преди 3 часа

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

България Преди 3 часа

"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си
Любопитно Преди 3 часа

"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си

Любопитно Преди 3 часа

Разбрахме какво да направим, за да се върнем в правилната след 1 януари

Защо затварят църкви в Германия

Свят Преди 3 часа

Броят на вярващите християни в Германия спада рязко

Според науката: Какво казва цветът на дома ви за вас
Любопитно Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Цветовете, които ни заобикалят, влияят на емоционалните ни състояния, когнитивните ни способности, социалните взаимодействия и съня ни

Цените на лекарствата се вдигат

Цените на лекарствата се вдигат

България Преди 3 часа

Има поскъпване, но то е регламентирано, казват от Асоциацията на собствениците на аптеки

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!
Любопитно Преди 3 часа

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Любопитно Преди 3 часа

На този ден св. Йоан Кръстител е кръстил Божия син в река Йордан

Люта зима връхлетя Западна Европа

Люта зима връхлетя Западна Европа

Свят Преди 11 часа

Стотици отменени полети, блокирани влакове

