Свят

Турция гори трети ден: Стотици пожарникари в битка с пламъците

Пламъците застрашават села и курортни райони, докато спасителните екипи продължават борбата

31 юли 2026, 13:02
Турция гори трети ден: Стотици пожарникари в битка с пламъците
Източник: БТА
  • Горски пожари трети ден обхващат райони в Южна и Западна Турция, като най-тежко е положението в Балъкесир, Мерсин и Анталия.
  • В Айвалък са евакуирани три населени места и над 700 животни; близо 1000 пожарникари, самолети, хеликоптери и техника се борят с огъня.
  • Пожари засягат още Мерсин и Анталия, където стотици домакинства са евакуирани, а властите мобилизират хиляди служители и десетки машини.

Горски пожари продължават да бушуват в редица окръзи в Южна и Западна Турция за трети пореден ден, като най-тежка е ситуацията в западния окръг Балъкесир и в южните окръзи Мерсин и Анталия, предава ТРТ Хабер.

По инфорамция на местните власти в курортния град Айвалък (окръг Балъкесир) пожарът, избухнал вчера в района на градчето Гьомеч (също в окръг Балъкесир), се е разраснал значително и вече застрашава няколко населени места в района на Айвалък. Като предпазна мярка властите са евакуирали жителите на три населени места, намиращи се на пътя на разрастващия се пожар, както и над 700 домашни животни.

Според съобщение на турската Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) при усилията за овладяването на огнената стихия край Айвалък вчера напълно е изгоряла една пожарна кола и са били ранени петима души, трима от които пожарникари. По информация на службата в момента с гасенето на пожара са ангажирани близо 1000 пожарникари и служители на горски стопанства, шест самолета за гасене на пожари, седем хеликоптера, над 50 пожарни коли и голям брой цистерни и булдозери. 

За усложнена ситуация съобщават и местните власти в община Айдънджък в южния турски окръг Мерсин, където от вчера бушува голям горски пожар. Според изявление на валията на Мерсин Атила Торос над 80 домакинства са били евакуирани вчера заради опасността от разрастването на пожара, като на място с огнената стихия се борят повече от 400 пожарникари, два самолета, два хеликоптера и повече от 30 пожарни коли. 

Съседният на Мерсин окръг Анталия също продължава да е засегнат от големи горски пожари, като според изявление на валията на Анталия Хулюси Шахин към момента най-засегнат е районът на град Сападере, където от вчера бушува голям горски пожар, заради който властите са евакуирали повече от 60 домакинства от засегнати райони. По данни на валийството на Анталия в момента в гасенето на пожара участват близо 800 пожарникари и доброволци, два самолета, 12 хеликоптера и повече от 200 пожарни коли и булдозери. 

За горски пожари с по-малък обхват, избухнали през последното денонощие, се съобщава и в югозападните окръзи Айдън и Мугла, както и в западния окръг Чанаккале.  

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
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