Турция гори трети ден: Стотици пожарникари в битка с пламъците

- Горски пожари трети ден обхващат райони в Южна и Западна Турция, като най-тежко е положението в Балъкесир, Мерсин и Анталия.
- В Айвалък са евакуирани три населени места и над 700 животни; близо 1000 пожарникари, самолети, хеликоптери и техника се борят с огъня.
- Пожари засягат още Мерсин и Анталия, където стотици домакинства са евакуирани, а властите мобилизират хиляди служители и десетки машини.
Горски пожари продължават да бушуват в редица окръзи в Южна и Западна Турция за трети пореден ден, като най-тежка е ситуацията в западния окръг Балъкесир и в южните окръзи Мерсин и Анталия, предава ТРТ Хабер.
🔴 ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 31, 2026
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarımız da tüm gücüyle sahada.
📍 Aydın / Çine ve
📍 Balıkesir / Gömeç yangınlarına müdahalemizi havadan yoğunlaştırdık.#YeşilVatan'ımızı #yangın’lara karşı havadan ve karadan… pic.twitter.com/2k3TZ9yiKX
По инфорамция на местните власти в курортния град Айвалък (окръг Балъкесир) пожарът, избухнал вчера в района на градчето Гьомеч (също в окръг Балъкесир), се е разраснал значително и вече застрашава няколко населени места в района на Айвалък. Като предпазна мярка властите са евакуирали жителите на три населени места, намиращи се на пътя на разрастващия се пожар, както и над 700 домашни животни.
❝Yeşil Vatan'ımızı yangınlara karşı havadan ve karadan korumak için tüm gücümüzle sahadayız❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 31, 2026
Tarım ve Orman Bakanlığından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklama ⤵️
Havadan ve karadan müdahalenin aralıksız sürdüğü yangınlar:
📍 Aydın / Çine
📍 Balıkesir / Gömeç… pic.twitter.com/onTvDq9lUR
Според съобщение на турската Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) при усилията за овладяването на огнената стихия край Айвалък вчера напълно е изгоряла една пожарна кола и са били ранени петима души, трима от които пожарникари. По информация на службата в момента с гасенето на пожара са ангажирани близо 1000 пожарникари и служители на горски стопанства, шест самолета за гасене на пожари, седем хеликоптера, над 50 пожарни коли и голям брой цистерни и булдозери.
Antalya Kumluca, Balıkesir Altınoluk, Muğla'da çıkan yangınlar bazı yerlerde evlere kadar ulaşmış. #yangın pic.twitter.com/tVMpP1TAPq— Leyla Kartop (@LeylaKartop_) July 29, 2026
За усложнена ситуация съобщават и местните власти в община Айдънджък в южния турски окръг Мерсин, където от вчера бушува голям горски пожар. Според изявление на валията на Мерсин Атила Торос над 80 домакинства са били евакуирани вчера заради опасността от разрастването на пожара, като на място с огнената стихия се борят повече от 400 пожарникари, два самолета, два хеликоптера и повече от 30 пожарни коли.
🚨 Seydikemer’de orman yangını— Çevre TV (@cevretvcomtr) July 29, 2026
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgârın etkisiyle büyüyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, Fethiye-Antalya karayolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.#Muğla #Seydikemer #OrmanYangını#ÇevreTV pic.twitter.com/b3rGzs65lY
Съседният на Мерсин окръг Анталия също продължава да е засегнат от големи горски пожари, като според изявление на валията на Анталия Хулюси Шахин към момента най-засегнат е районът на град Сападере, където от вчера бушува голям горски пожар, заради който властите са евакуирали повече от 60 домакинства от засегнати райони. По данни на валийството на Анталия в момента в гасенето на пожара участват близо 800 пожарникари и доброволци, два самолета, 12 хеликоптера и повече от 200 пожарни коли и булдозери.
🇵🇹 Portekiz’de başlayan bir orman yangını, 🇪🇸 İspanya’nın Galiçya bölgesine sıçradı. Yangın, Ourense eyaletine bağlı A Mezquita’daki Manzalvos köyü çevresine ulaştı.#ÇevreTV pic.twitter.com/E1dMYRT7hy— Çevre TV (@cevretvcomtr) June 21, 2026
За горски пожари с по-малък обхват, избухнали през последното денонощие, се съобщава и в югозападните окръзи Айдън и Мугла, както и в западния окръг Чанаккале.