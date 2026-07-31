КЕВР утвърди цената на газа за август: 39,43 евро за мегаватчас

К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цената, по която „Булгаргаз“ ще продава природен газ през август. Тя е 39,43 евро за мегаватчас, без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС.

Това представлява увеличение с около 4,6% спрямо утвърдената за юли цена от 37,70 евро за мегаватчас.

Въпреки повишението КЕВР посочва, че цената остава конкурентна и е с близо 30% по-ниска от нивата на фючърсите на международните газови борси.

На утвърдената цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, които притежават лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Защо газът поскъпва през август

На откритото заседание на КЕВР на 30 юли „Булгаргаз“ коригира първоначалното си ценово предложение. Причината е промяна в структурата на доставките.

Първоначално дружеството е предвиждало недоставените количества природен газ от Азербайджан да бъдат заместени с добив от газохранилището в Чирен. Впоследствие обаче „Булгаргаз“ е преценило, че през летните месеци е по-целесъобразно количествата в Чирен да бъдат нагнетявани за предстоящия зимен сезон.

Недостигащите количества в газовия микс са заместени с наличен природен газ в Турция. Именно промяната в източниците на доставка води до по-висока крайна цена, а КЕВР е приела мотивите на обществения доставчик за основателни.

„Независимо от ръста от 4,5%, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители. Тя е с над 30% по-ниска от котировките на европейските газови борси и няма да се отрази чувствително на потребителите в условията на намалено лятно потребление на топлофикациите“, коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Как се формира цената

Цената на природния газ за българския пазар се определя всеки месец от КЕВР въз основа на различни компоненти, сред които цените на доставките, условията по договорите и наличните количества в газовото хранилище.

При определянето на цената за август регулаторът е взел предвид и промените в доставките, свързани с по-ниските количества по дългосрочния договор с Азербайджан.

Крайната цена, която потребителите плащат, включва и допълнителни компоненти като такси за достъп и пренос, акциз и ДДС.

През юли утвърдената от КЕВР цена беше 37,70 евро за мегаватчас, или 73,73 лева за мегаватчас, без акциз и ДДС.