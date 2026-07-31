КЕВР утвърди цената на газа за август: 39,43 евро за мегаватчас

К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цената, по която „Булгаргаз“ ще продава природен газ през август. Тя е 39,43 евро за мегаватчас, без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС.
Това представлява увеличение с около 4,6% спрямо утвърдената за юли цена от 37,70 евро за мегаватчас.
Въпреки повишението КЕВР посочва, че цената остава конкурентна и е с близо 30% по-ниска от нивата на фючърсите на международните газови борси.
На утвърдената цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, които притежават лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
- Защо газът поскъпва през август
На откритото заседание на КЕВР на 30 юли „Булгаргаз“ коригира първоначалното си ценово предложение. Причината е промяна в структурата на доставките.
Първоначално дружеството е предвиждало недоставените количества природен газ от Азербайджан да бъдат заместени с добив от газохранилището в Чирен. Впоследствие обаче „Булгаргаз“ е преценило, че през летните месеци е по-целесъобразно количествата в Чирен да бъдат нагнетявани за предстоящия зимен сезон.
Недостигащите количества в газовия микс са заместени с наличен природен газ в Турция. Именно промяната в източниците на доставка води до по-висока крайна цена, а КЕВР е приела мотивите на обществения доставчик за основателни.
„Независимо от ръста от 4,5%, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители. Тя е с над 30% по-ниска от котировките на европейските газови борси и няма да се отрази чувствително на потребителите в условията на намалено лятно потребление на топлофикациите“, коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски.
- Как се формира цената
Цената на природния газ за българския пазар се определя всеки месец от КЕВР въз основа на различни компоненти, сред които цените на доставките, условията по договорите и наличните количества в газовото хранилище.
При определянето на цената за август регулаторът е взел предвид и промените в доставките, свързани с по-ниските количества по дългосрочния договор с Азербайджан.
Крайната цена, която потребителите плащат, включва и допълнителни компоненти като такси за достъп и пренос, акциз и ДДС.
През юли утвърдената от КЕВР цена беше 37,70 евро за мегаватчас, или 73,73 лева за мегаватчас, без акциз и ДДС.