Пожар в Национален парк „Пирин“

П ожар избухна в района под връх Шаралия в Национален парк „Пирин“, на около 2150 метра надморска височина. Сигналът за огнената стихия е подаден около 20:30 часа в четвъртък.

Веднага към мястото са насочени служители на Дирекция „Национален парк Пирин“. В операцията се включили и екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград, както и планински спасители от отряда в Сандански.

Гасенето е било силно затруднено заради пресечения терен и голямата денивелация. Трудният достъп до огнището е създавал и сериозни рискове за участниците в операцията.

След продължилата през цялата нощ борба с пламъците пожарът вече е овладян, а разпространението му е ограничено. Екипите остават на място и продължават работа за окончателното локализиране на огнището.

Източник: Национален парк „Пирин“

Изграждат се и противопожарни просеки, които трябва да предотвратят повторно разгаряне и разпространение на огъня.

От Национален парк „Пирин“ посочват, че през нощта служители на парка, пожарникари и планински спасители са работили без прекъсване при тежки високопланински условия, за да не допуснат разрастването на пожара и да защитят горските масиви.

Източник: Национален парк „Пирин“

Все още не е установено каква е причината за възникването на огъня. Допълнителна информация за причините за пожара и засегнатата площ ще бъде предоставена след приключването на операцията.