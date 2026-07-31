България

Пожар изпепели част от емблематичния остров в язовир „Батак“, огнеборци стигнаха с лодка

Предполага се, че причината е човешка небрежност

Василена Василева Василена Василева

31 юли 2026, 13:58
Пожар изпепели част от емблематичния остров в язовир „Батак“, огнеборци стигнаха с лодка
Източник: ОД на МВР - Пазарджик/Пресцентър

П ожар засегна туристическия остров в язовир „Батак“ в късния следобед на 30 юли, като огънят унищожи суха растителност, храсти и дървета. Благодарение на бързата намеса на пожарникари и доброволци пламъците са били локализирани, преди да причинят по-сериозни щети, съобщи кореспондентът на БТА в Пазарджик Николета Манджукова.

Огнената стихия е обхванала приблизително една трета от острова, който е предпочитано място за отдих през летните месеци. След намесата на екипите пожарът е напълно потушен.

Въпреки че районът е труднодостъпен, не е съществувала опасност пламъците да се прехвърлят към околните горски масиви. Това е ограничило риска от по-мащабен пожар.

До мястото на инцидента противопожарният екип от Батак и доброволци достигнали с туристическа лодка, което позволило гасителните действия да започнат без забавяне и да предотвратят разрастването на пламъците. Причините за възникването на пожара все още се изясняват. Първоначалните данни сочат, че най-вероятно огънят е тръгнал от незагасен открит огън, оставен от посетители на острова.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Пазарджик - Николета Манджукова      
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