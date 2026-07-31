Димитър Стоянов: Не водим преговори с Полша за МиГ-29, нямаме отговор

П реговори с Полша за придобиване на изтребители МиГ-29 към момента не се водят, тъй като България все още няма отговор на отправеното запитване. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол, в отговор на въпрос на депутата от „Възраждане“ Ивелин Първанов.

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Първанов попита каква цена иска полската страна за своите МиГ-29 и в какъв срок би могла да бъде осъществена евентуална доставка.

Повод за въпроса му стана интервю на заместник-министъра на отбраната на Полша Павел Залевски, според когото полските МиГ-29, които първоначално са били предвидени за Украйна, няма да бъдат предоставени на Киев.

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По думите на Първанов Залевски е заявил, че Полша води разговори с държава от НАТО, която има интерес към изтребителите. Според депутата има публична информация, че става дума за България.

Засега обаче София и Варшава не са стигнали до преговори.

Какво проучва България

От Министерството на отбраната вече съобщиха, че са изпратили запитвания до няколко държави за налични изтребители и резервни части. Сред тях са Полша и Унгария.

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Паралелно с това се проучват възможности за придобиване на употребявани F-16 и JAS-39 Gripen, за които също са изпратени запитвания.

Към момента Министерството на отбраната очаква отговори от държавите, към които е отправило запитвания. От ведомството изрично уточниха, че не са започнали преговори и не е взето решение за придобиване на конкретен тип бойна авиационна техника.

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Така на този етап възможността България да придобие полски МиГ-29 остава само предмет на проучване, докато страната очаква официален отговор от Полша.