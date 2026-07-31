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Готвач от Китай стана интернет сензация заради приликата си с Илон Мъск

Няколко души са му предложили бизнес възможности, но той избира да се съсредоточи върху ресторанта си, вместо да се занимава с лайвстрийминг

31 юли 2026, 11:43
Илон Мъск
Илон Мъск   
Източник: БТА/AP
  • Китайският готвач Ма Дзянпин стана интернет сензация заради поразителната си прилика с Илон Мъск, като видеа от ресторанта му в Шанси събраха милиони реакции и привлякоха клиенти за снимки.
  • Въпреки десетки предложения за бизнес и популярност онлайн, 48-годишният Ма отказва лайвстрийминг и предпочита да се фокусира върху ресторанта си, където работи почти всеки ден до късно.
  • Случаят предизвика вълна от AI мемета и шеги в Китай, като Ма се присъединява към други местни двойници на световни технологични лидери, превърнали приликата си в интернет феномен.

Готвач на барбекю в северозападен Китай се превърна в интернет сензация, след като потребители забелязаха поразителната му прилика с Илон Мъск, което предизвика вълна от мемета и шеги онлайн.

48-годишният Ма Дзянпин от град Тунчуан, провинция Шанси, е съсобственик и управител на ресторант „Илан“, където демонстрира кулинарните си умения. Родом от провинция Гансу, Ма дълги години работил като електротехник, преди да премине към ресторантьорския бизнес.

На 26 юли видео, показващо как Ма сервира ястия в ресторанта си, бързо набра популярност в платформата Douyin, като събра над 1,3 милиона харесвания.

Според Hongxing News клиентите са забелязвали приликата му с Мъск още преди скорошната му слава. Съвпадението било допълнително подчертано от факта, че фамилията му „Ма“ звучи фонетично близко до „Musk“.

Глобалната известност на Мъск нарасна рязко през последните години, като според съобщенията неговото богатство е надхвърлило 1 трилион щатски долара след листването на SpaceX в САЩ през юни, което го е превърнало в първия трилионер в света.

Ма разказал пред китайски медии, че неочакваната му популярност го е накарала да се чувства „срамежлив и нервен“. Той отбелязал, че бизнесът в иначе тихия му ресторант се е удвоил, като много клиенти идват специално, за да го видят, да се снимат с него и да му стиснат ръката.

Неловкият селфи момент на Илон Мъск с китайски милиардер в Пекин

Един клиент с фамилия Бай споделил пред Bailu Video:

„Виждал съм Мъск само в AI-генерирани видеа, в които пече месо. Това е първият ми път, когато срещам „Мъск“ на живо, и съм развълнуван.“

Бай също похвалил Ма, че е запазил цените непроменени въпреки новооткритата си популярност.

Ма разказал, че повече от дузина души са се свързали с него с потенциални бизнес предложения, но той няма планове да започва лайвстрийминг. Вместо това предпочита да се съсредоточи върху ресторанта си. Според съобщенията той работи от 9 сутринта до след полунощ почти всеки ден.

Интернет славата му предизвика вълна от AI-генерирани мемета. Потребители създадоха изображения на Ма в костюм, за да подчертаят приликата му с Мъск, докато други го представиха как пече месо заедно с изпълнителния директор на Nvidia Дженсън Хуанг и главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук.

Дете е двойник на най-богатия мъж в Китай

Един потребител на социалните мрежи шеговито написа:

„Starlink струваше на Мъск милиарди долари, но той си ги върна чрез правене на барбекю.“

Друг се пошегува, че Мъск и Ма, които споделят една и съща фамилия на китайски („Ма“), трябва да са „изгубени братя“.

Някои дори предложиха ресторантът му да бъде преименуван на „Space X Barbecue“.

Мъск все още не е коментирал Ма, но преди това е реагирал на друг китайски свой двойник, Ма Илонг, когото китайските медии нарекоха „китайския Илон Мъск“.

След като през 2022 г. в X се разпространи снимка за сравнение между двамата, Мъск написа:

„Бих искал да се срещна с този човек (ако е истински). В днешно време е трудно да се разбере заради фалшификатите.“

По-късно някои интернет потребители поставиха под въпрос дали вирусните изображения на Ма Илонг не са били подобрени чрез AI. От 2025 г. много от неговите видеа са обозначавани като „AI-генерирано съдържание“ от китайски платформи, макар че самият той не е коментирал директно тези твърдения.

Двойниците на знаменитости също набират популярност в Китай.

През май фермерът от провинция Ляонин Ян Ян събра повече от 120 000 последователи, като имитираше Дженсън Хуанг и пресъздаваше характерната му визия с коса, покрита с брашно, рамки на очила и черно кожено яке.

Книгите, променили живота на Илон Мъск
8 снимки
илон мъск
илон мъск
илон мъск
илон мъск
Източник: South China Morning Post      
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