Премиум селекция „SOS Разтребители“ през август по NOVA

З рителите отново ще преживеят най-въздействащите епизоди от първия сезон на любимия риалити формат

Истории, които разплакаха и вдъхновиха България. Хора, затрупани от хаос, но незагубили надежда. Първият сезон на „SOS Разтребители“ докосна сърцата на хиляди зрители – а от 2 август, всяка неделя от 18:00 ч. по NOVA, най-емоционалните моменти се завръщат в специална премиум селекция.

Водещият Даниел Бачорски и неговият неуморен екип от разтребители обиколиха цялата страна, отговаряйки на десетки сигнали за помощ. С огромен ентусиазъм те се заеха с подреждането и почистването на семейни домове и обществени пространства, изправяйки се пред едни от най-тежките случаи, които някога са виждали. Но точно човешките истории зад тях им дадоха силата да продължат напред. Болката, надеждата и невероятната солидарност на десетките доброволци мотивираха разтребителите да доведат докрай всеки случай.

Повечето задачи изглеждаха „мисия невъзможна“. Планини от боклуци, къщи и гаражи, затрупани до тавана с вехтории, и дори „нестандартни домашни любимци“ по най-неочаквани места – нищо не спря екипа. Въоръжени с воля, всеотдайност и неповторимо чувство за хумор, разтребителите се впуснаха смело във всяка битка – и излязоха победители.

Не пропускайте да преживеете отново най-вълнуващите трансформации от първия сезон на „SOS Разтребители“ – всяка неделя през август от 18:00 ч. по NOVA.