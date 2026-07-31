Свят

Какво очаква ФИФА, ако УЕФА бойкотира Световното първенство?

Според експерти евентуален разкол би довел до финансова катастрофа и за двете страни, а столът на Джанни Инфантино вече се клати

31 юли 2026, 12:24
Какво очаква ФИФА, ако УЕФА бойкотира Световното първенство?
Източник: БГНЕС/ВЕСТИ

С тряскащото официално изявление бе разпространено в четвъртък, 30 юли.

По отношение на мащаба на въздействието си, управляващият орган на европейския футбол УЕФА нямаше как да направи по-силен ход, съобщава BBC.

„УЕФА и нейните национални асоциации няма да участват в турнири под егидата на ФИФА“, гласеше съобщението.

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Категорични думи. Окончателната реакция срещу плана на президента на ФИФА Джанни Инфантино да продаде 20% дял в дъщерно дружество, създадено да управлява турнирите на световната централа, включително Световното първенство.

Идеята е компанията да се управлява от ФИФА, но да бъде частично финансирана от частни инвеститори, сред които и братът на зетя на американския президент Доналд Тръмп — Джошуа Къшнър.

Какво следва сега?

Изглежда, че в момента никой от ключовите фактори все още няма представа как точно ще се развие ситуацията.

„Не съм сигурен, че детайлите бяха обмислени, когато се вземаше общото решение“, коментира висш източник от европейския футбол на въпрос какво означава тази стъпка за Световното първенство за девойки до 20 г., което започва на 5 септември в Полша с участието на редица европейски страни.

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Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното
Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното
Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното
Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното

Заплахата за бойкот от страна на УЕФА ще влезе в сила, ако финансовата сделка на Инфантино бъде приета.

Предвид че 19 септември е крайният срок държавите да приемат офертата на ФИФА и да получат 20 милиона долара на 1 януари, на теория е възможно отбори да се оттеглят от въпросния турнир по средата на четвъртфиналите или преди полуфиналите.

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Следващите официални мачове за мъже и жени в турнир на ФИФА са плейофите за Световното първенство за жени през октомври, където участват отбори като Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

„Уелс участва в плейофите за Световното за жени през есента и това би било първото ни класиране на такъв форум“, заяви вицепрезидентът на УЕФА и бивша състезателка на Уелс Лора Маккалистър пред BBC Radio 5 Live.

„Никой не иска и да помисля за възможността да не участваме. Но да бъдем ясни — това не е проблем, създаден от УЕФА. Това е проблем, създаден от ФИФА. Никой не иска футболистите да страдат, нито държавите да страдат, когато става въпрос за най-престижните турнири. Бяхме притиснати в ъгъла и отговорността за това е изцяло на ФИФА“, казва Лора Маккалистър.

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Може ли Инфантино да оцелее?

Никой не може да каже със сигурност какво предстои, както и какво е бъдещето на самия Инфантино.

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След позицията на УЕФА последва друго изявление — от Concacaf/ КОНКАКАФ (конфедерацията, управляваща футбола в Северна и Централна Америка и домакин на тазгодишното Световно първенство), в което се посочва, че всичките 41 нейни членове отхвърлят предложенията.

Председателят на Футболната асоциация на Англия (FA) Деби Хюит, която е и вицепрезидент на ФИФА, се изказа твърдо против плана по време на извънредната среща на УЕФА в четвъртък. От FA заявяват, че стоят „рамо до рамо с европейските си колеги“.

Президентът на Шотландската футболна асоциация Майк Мълрани, който оглавява и финансовата комисия на ФИФА, също обяви, че организацията му подкрепя „недвусмислено“ позицията на УЕФА.

Основният мотив за гнева на всички, изказали се публично, е липсата на подходящи консултации и диалог от страна на Инфантино (включително с колегите му във ФИФА), колкото и самите предложения.

„Ярост“, описа атмосферата от извънредната среща на УЕФА един от източниците.

Междувременно ФИФА излезе с ново изявление, твърдейки, че консултациите относно предложенията са били „прекъснати от некоректни медийни публикации“.

Организацията допълни: „Уважаваме обратната връзка и притесненията, изразени публично, и препотвърждаваме ангажимента си към открит и демократичен процес на консултации... Никой не продава футбола. Това не е нещо, което ФИФА би допуснала“.

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Инфантино застана начело на ФИФА през 2016 г., когато победи президента на Азиатската футболна конфедерация шейх Салман ал-Халифа със 115 на 88 гласа. Швейцарецът трябва да се кандидатира за четвърти мандат през март.

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Испания Аржентина
Испания Аржентина
Испания Аржентина
Испания Аржентина

До тази седмица се очакваше той да бъде преизбран без опозиция. Футболни федерации от целия свят, включително от Европа, вече бяха потвърдили намерението си да подкрепят 56-годишния ръководител.

Източници обаче твърдят, че освен отхвърлянето на плана му, огромното мнозинство от членовете на КОНКАКАФ или губят вяра в способността на Инфантино да управлява спорта, или вече са я загубили напълно.

Сега все по-усилено се говори за търсене на алтернативен кандидат срещу него.

Спряга се името на Насер Ал-Келайфи. Това е разбираемо — катарският бизнесмен вече е една от най-влиятелните фигури във футбола, не само като президент на Пари Сен Жермен, но и като лидер на европейските клубове.

Ал-Келайфи пое председателството на Европейската клубна асоциация (ECA) след другото трус-събитие, което заплашваше да разцепи футбола — провалилата се Европейска Суперлига през 2021 г. Той разшири организацията до над 800 членове, като извън нея от големите клубове остана единствено Реал Мадрид.

На теория той би бил най-подходящият кандидат срещу Инфантино. Но самият той не го желае. „Той наистина, ама наистина не иска този пост“, категоричен бе източник, близък до 52-годишния катарец.

Исторически погледнато, действащите президенти на ФИФА рядко биват предизвиквани на избори. Последният президент, загубил избори, бе англичанинът сър Стенли Роус, победен от бразилеца Жоао Хавеланж през 1974 г.

„Честно казано, не знам“, отговори Маккалистър на въпроса дали Инфантино ще запази поста си.

Бившият председател на Английската футболна асоциация Дейвид Бърнстайн бе попитан същото от BBC Sport:
„В една нормална организация, ако някой трябва да отстъпи поради подобен мащабен гаф, най-вероятно ще му бъде посочена вратата. Но ФИФА не е нормална организация. Ако той има подкрепата на достатъчно национални асоциации, ще продължи“.

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Испания Аржентина церемония преди мача
Испания Аржентина церемония преди мача
Испания Аржентина церемония преди мача
Испания Аржентина церемония преди мача

Бившият главен изпълнителен директор на УЕФА Ларс-Кристер Олсон заяви пред BBC, че Инфантино е надценил позициите си и мястото му е застрашено. Той предложи ФИФА да въведе реформа, при която президентският пост да се ротира между представители на различните конфедерации, „вместо да се дава толкова много власт на един човек“, както бе при Инфантино, Сеп Блатер и Жоао Хавеланж.

На въпроса дали Инфантино трябва да бъде отстранен, Олсон отговори: „Мисля, че това би било ново начало за футбола“.

Възможно ли е УЕФА да се отделят от ФИФА?

Въпреки че УЕФА обхваща едва 55 от общо 211-те национални асоциации във ФИФА, от спортно-техническа гледна точка тя е безспорно най-могъщата конфедерация.

На последните издания на Световното първенство за мъже, Световното за жени и Световното клубно първенство, европейските отбори заемаха по три от четирите места на полуфиналите.

Ако няма европейско участие в турнирите на ФИФА, търговското въздействие ще бъде унищожително. Това практически би лишило Инфантино от възможността да постигне финансовите цифри от 40 милиарда долара, които той обеща в писмо до националните асоциации.

Дейвид Бърнстайн вярва, че решение трябва да бъде намерено:

„Не мога да повярвам, че в дългосрочен план ще се стигне до разкол, защото това би било загуба за абсолютно всички. ФИФА не може да си позволи да няма европейски отбори в турнирите си, а Европа не може да си позволи да не бъде част от тях. В този случай Инфантино трябва да отстъпи. Тази сделка е неприемлива и грешна. Ако искат да набират капитал, има други, далеч по-добри начини“.

УЕФА ФИФА Джани Инфантино футбол конфликт Световно първенство бойкот финансова сделка управление на футбола КОНКАКАФ
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