Обвиняемият за верижната катастрофа на „Гурко“ остава в ареста

С офийският районен съд остави в ареста Камен Добрев, обвинен за верижната катастрофа, станала на 13 юли на столичната улица „Ген. Гурко“. При инцидента, случил се в района на кръстовището с ул. „Цар Иван Шишман“, кръвната проба на Добрев е показала 3,59 промила алкохол.

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Катастрофата е станала около 18:20 часа. Автомобил е спрял пред пешеходна пътека, за да пропусне пресичащи хора. В него се е ударила втора кола, която впоследствие е била блъсната от автомобила, управляван от Добрев. При удара са били засегнати общо три автомобила.

Пред магистратите Добрев заяви, че съжалява за случилото се и поиска да бъде освободен.

„Искрено съжалявам за стореното, моля да бъда освободен“, каза той в последната си дума пред съда.

Защитата му посочи, че няма опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Адвокатът изтъкна, че Добрев не е осъждан, шофьорската му книжка е отнета и той има постоянен адрес и семейство. Според защитата клиентът му е изразил съжаление и иска да поеме отговорност за стореното.

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Прокуратурата обаче настоя за най-тежката мярка за неотклонение. Според държавното обвинение Добрев съзнателно е седнал зад волана след употреба на значително количество алкохол и е бил в тежко неадекватно състояние. По данни на прокуратурата той не е можел да се изправи сам, повръщал е и се е наложило да бъде изнесен от мястото с носилка, не заради травми от катастрофата, а заради алкохолното му опиянение, предаде NOVA.

Прокурорът Николай Стойков подчерта, че случаят е изключителен заради изключително високата концентрация на алкохол, часа и мястото на произшествието – в центъра на София, в светлата част на денонощието и в район с много пешеходци.

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Съдът прие, че освен риск от извършване на друго престъпление, съществува и възможност обвиняемият да повлияе на свидетели, тъй като по делото предстоят допълнителни процесуално-следствени действия.

Катастрофата стана на мястото, където загина Филип Арсов

Инцидентът привлече допълнително внимание, тъй като е станал на същото кръстовище и в непосредствена близост до пешеходната пътека, на която на 2 септември 2023 г. загина 14-годишният Филип Арсов. Момчето беше блъснато от автомобил и почина на място.

По делото за смъртта на Филип подсъдим е Петър Тодоров. Според прокуратурата той е управлявал автомобила си с около 88 км/ч при разрешени 30 км/ч и с 2,1 промила алкохол в кръвта. През юни 2026 г. процесът започна отначало пред нов съдебен състав, а Тодоров остана под домашен арест.

Случаят с Филип Арсов предизвика серия от протести и отново постави остро въпросите за шофирането след употреба на алкохол, високата скорост в градска среда и ефективността на наказанията при тежки пътни престъпления.

Решението за задържането на Камен Добрев не е окончателно и подлежи на обжалване. На 23 юли разглеждането на въззивната му мярка беше отложено заради здравословен проблем на неговия адвокат.