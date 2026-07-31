България

Скандалът в Община Горна Оряховица: Нови разкрития за подслушванията

По случая вече са разпитани над 50 свидетели, сред които и кметът Николай Рашков

Василена Василева Василена Василева

31 юли 2026, 07:55
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Р азследването за предполагаемо незаконно подслушване в сградата на Община Горна Оряховица набира скорост, след като прокуратурата започна досъдебно производство по сигнал за открито подслушвателно устройство в кабинет на общински служители.

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По случая вече са разпитани над 50 свидетели, сред които и кметът Николай Рашков, а предстои изготвянето на технически, видеотехнически и аудиотехнически експертизи.

Случаят се развива на фона на очакваното произнасяне за отстраняването на Рашков от поста заради установен конфликт на интереси.

Още в началото на мандата през 2023 г. в кабинета на председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов също е било открито устройство за подслушване, но тогава сигнал до разследващите органи не е подаван, разкри той в ефира на NOVA.

По думите му само седмица след като той и кметът Николай Рашков встъпили в длъжност, възложили на лицензирана фирма проверка на няколко помещения в сградата на общината.

„Това ми е първи мандат като председател на Общинския съвет. Просто седмица след като бях избран за председател и седмица след като кметът Николай Рашков беше положил клетва, заедно решихме да възложим на специализирана фирма да извърши проверка на определени стаи“, обясни Стоянов.

При проверката в кабинета му било открито устройство, монтирано в електрически разклонител.

„В моята стая, тази на председателя на Общинския съвет, имаше устройство, което беше монтирано в разклонител към електрозахранването, в който беше включен компютърът ми“, заяви той.

По думите му устройството представлявало микрофон със SIM карта, чрез която записите можели да бъдат предавани към мобилен телефон. Стоянов посочи, че при направената тогава проверка е било установено на чие име е регистрирана картата.

„Мисля, че беше на жена, която живее в село в Община Стражица и няма нищо общо с общината. Това не учуди никого“, каза председателят на Общинския съвет.

Въпреки откритото устройство през 2023 г. той не е подал сигнал до прокуратурата.

„По този случай не съм подавал сигнал, тъй като това беше в самото начало на мандата. Според мен това устройство най-вероятно беше наследство от старото управление и старото ръководство“, коментира Стоянов.

По отношение на настоящото разследване той заяви, че не разполага с повече информация от публично известната и не е бил разпитван като свидетел.

„Не съм привличан като свидетел да давам показания. Това, което ми прави впечатление, е, че за разлика от устройството, което беше открито от специализирана фирма през 2023 година, в този случай самите служители са занесли устройството в някаква служба. Не знам дали към МВР или към разследващи органи и не знам доколко е достоверно. Нека разследващите да си свършат работата“, каза още той.

Стоянов потвърди, че познава служителките, работили в кабинета, откъдето е подаден настоящият сигнал за подслушване. По думите му те вече не са част от общинската администрация, след като Общинският съвет е одобрил нова структура на администрацията по предложение на кмета.

„Те вече не са служители на общината вследствие на промяната в структурата на общинската администрация. Ние като Общински съвет гласуваме структурата, дирекциите и броя на служителите. Кои хора ще останат да работят е преценка на кмета“, обясни председателят на Общинския съвет.

Настоящото разследване започна след сигнал на бивша общинска служителка, която твърди, че в кабинета ѝ е било открито подслушвателно устройство. По случая вече са назначени няколко експертизи, а прокуратурата проверява кой е поставил устройството, кога е било монтирано и с каква цел.

Разследването се развива на фона на политическото напрежение в Горна Оряховица. Очаква се Общинската избирателна комисия да разгледа решението на Върховния административен съд, с което е потвърдено наличието на конфликт на интереси при кмета Николай Рашков.

Казусът е свързан с договори за общински земи, подписани след встъпването му в длъжност по процедура, в която той е участвал още преди да стане кмет. Ако комисията прекрати предсрочно пълномощията му, в общината ще трябва да бъдат насрочени нови избори за кмет.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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