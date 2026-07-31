Комици превземат „Черешката на тортата“

П рез новата седмица в „Черешката на тортата“ зрителите на NOVA ще станат част от празник на доброто настроение и искрения смях. Петима комици ще докажат, че са добри не само в поднасянето на шеги, но и в посрещането на гости всеки делничен ден от 20:00 ч. С широки усмивки и огромно желание за забавление в кухнята ще се изявят актрисите с оригинално чувство за хумор и обич към изкуството Милена Маркова – Маца и Поли Недкова, стенд-ъп комикът Димитър Донски, мултиталантливият Антоан Петров-Анди и ветеранът сред домакините-комици Станимир Гъмов.

Милена Маркова-Маца Източник: NOVA

В понеделник Милена Маркова – Маца ще разкрие голяма тайна – колкото е весела на сцената, толкова е сериозна в кухнята. Петото поколение актриса ще заложи на любимите й рецепти, а изненадата ще подлюти гостите.

Димитър Донски Източник: NOVA

Стенд-ъп комикът Димитър Донски няма да скрие, че с участието си в кулинарното риалити сбъдва мечта на майка си. В салатата му ще има плодове освен зеленчуци, а домашните спиртни напитки ще предизвикат възторга на цялата компания.

Поли Недкова Източник: NOVA

Актрисата и инфлуенсър Поли Недкова ще поднесе на колегите си филмово меню в сряда. На масата й ще има място за Куентин Тарантино, Амели Пулен и габровската ракия на дядо й. Липсата на важен продукт ще доведе до умерено притеснение и спешни мерки – помощ от кавалера на сърцето й.

Антоан Петров-Анди Източник: NOVA

Талантливият имитатор Антоан Петров – Анди ще посрещне гостите с италианско меню в своя дом в Требич. Ведрото настроение ще съпътства всяко ястие, а поредица от лапсуси ще доведе до изключително откровение от страна на един от гостите.

Станимир Гъмов Източник: NOVA

Най-опитният сред домакините популярният актьор Станимир Гъмов няма да изневери на стила си в петък. Той ще се погрижи сам за цялото меню, свежите продукти и подправки, които ще използва, ще заслужат одобрението на шеф Манчев. Защо Гъмов ще преоблече част от компанията? И кой ще си тръгне с титлата най-добър домакин в седмицата на комиците? Не пропускайте да видите в новите епизоди на „Черешката на тортата“ от понеделник до петък в 20:00 ч. само по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.