„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

П резидентът Доналд Тръмп остро критикува „Ню Йорк Таймс“ за това, което той нарече „фалшиви“ съобщения за здравето му, определяйки ги като „предателски“.

Тръмп, на 79 години, и неговите представители многократно твърдят, че той е в отлично здраве, въпреки че наблюдатели са отбелязали натъртвания по ръката му, признаци на умора и моменти по време на брифинги и други публични събития, когато изглежда е задремвал или очите му са се затваряли, припомня Newsweek .

Президентът наскоро призна, че е преминал през ядрено-магнитен резонанс (MRI), което предизвика допълнителни въпроси, тъй като той е най-възрастният човек, който е бил инаугуриран като президент на САЩ.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп заяви, че преминава обширни медицински прегледи, като водещи лекари му дават „перфектни оценки“. Той добави, че е направил три когнитивни теста и е постигнал отлични резултати пред голям брой лекари и експерти.

Тръмп след първия си преглед: В много добра форма съм

„Въпреки всичко това, ‘Ню Йорк Таймс’ и други се опитват да представят, че аз ‘забавям темпото’ или не съм толкова остър, или че съм в лошо физическо състояние, въпреки че това не е вярно и въпреки че работя много усърдно, вероятно по-усърдно от всякога“, заяви Тръмп.

„След всички медицински и когнитивни прегледи вярвам, че е подривно, дори предателско, "Ню Йорк Таймс" и други да публикуват фалшиви съобщения, за да очернят и унижат президента на Съединените щати“, добави той.

Президентът каза, че е преминал MRI през октомври в Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“ като част от „много стандартен“ физически преглед. Процедурата бе описана като рутинна, а Белият дом по-късно обяви, че резултатите са „напълно нормални“ и част от обичайния му изпълнителен преглед.

MRI сканирането е неинвазивна техника за образна диагностика, използвана за преглед на органи, тъкани и скелетна система, включително мозък и гръбначен стълб. То може да се използва за проверка на състоянието на сърцето и други основни органи.

Какво показва медицинският преглед на Доналд Тръмп?

Според лекаря на президента Шон П. Барбабела са проведени усъвършенствани изследвания на сърдечно-съдовата система и коремните органи като превантивна мярка за мъже в неговата възрастова група.

Докладът сочи, че няма доказателства за стеснение на артериите, възпаление, тромбоза или аномалии в сърцето, големите кръвоносни съдове или коремните органи, всички органи изглеждали здрави и функциониращи в нормални граници. Лекарят потвърди, че Тръмп „остава в отлично общо здраве“.

Здравословното състояние на президента е било предмет на внимание през последната година, особено след като бяха публикувани снимки с натъртвания на дясната му ръка. През юли Белият дом публикува бележка, обясняваща, че Тръмп е диагностициран с хронична венозна недостатъчност (CVI), която лекарят му описва като „доброкачествена и често срещана“.

Лекарят на Тръмп: Той е в отлично здраве и сваля килограми

„Ню Йорк Таймс“ също отбеляза, че президентът е изглеждал заспал по време на събитие в Белия дом, като се коментира, че „батерията му изглежда изтощена“.

В своя пост Тръмп заяви: „Ще разбера кога ще ‘забавя темпото’, но това не е сега!“