Свят

Протестиращи „обсадиха“ пристанището във Волос

Протестиращи гръцки земеделци блокираха входа му с трактори, а от морето беше обградено от рибари, които подкрепят протеста

10 декември 2025, 12:38
Протестиращи „обсадиха“ пристанището във Волос
Източник: БТА/AP

Пристанището в гръцкия град Волос, Тесалия, от сутринта е под „обсада“ по суша и море, след като протестиращи гръцки земеделци блокираха входа му с трактори, а от морето беше обградено от рибари, които подкрепят протеста, съобщават гръцките медии.

Кадри по телевизиите показват „щурма“ на десетки рибарски лодки с димки, които създават сцени почти като от филм.

Държавната телевизия ЕРТ съобщава, че на входа на пристанището са разположени полицейски сили за борба с безредиците.

Протестиращите остават по местата на блокадите по голяма част от основните пътни артерии в Гърция.

По телевизия Action 24 говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви днес, че кабинетът е готов за разговори с фермерите веднага щом те излъчат делегация за такава среща.

Източник: БТА/Петър Къдрев    
